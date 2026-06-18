Boca presentó al Vasco Arruabarrena como su nuevo entrenador

Este jueves y luego de que dirija el primer entrenamiento, Boca oficializó la llegada de Rodolfo Arruabarrena, quien firmó contrato por un año y medio

Después de algunas demoras en cuanto a la firma del contrato, Boca Juniors presentó oficialmente a Rodolfo Arruabarrena como el nuevo entrenador del primer equipo, cuyo vínculo se extenderá por un año y medio, hasta diciembre de 2027.

El Vasco ya se había puesto al mando del plantel xeneize luego de lo que fue la salida de Claudio Úbeda tras quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero este jueves, el club publicó un breve comunicado formal para anunciar de manera oficial el regreso del DT de 50 años al banco de suplentes azul y oro.

Su cuerpo técnico está conformado por el egipcio Amr Mokhtar, junto a Diego Markic, Juan Gobet, Gustavo Roberti (preparador físico), Cristian Aquino (PF) y Cristian Muñoz como entrenador de arqueros.

El contrato dicta que los destinos de Boca y Arruabarrena estarán ligados hasta el 31 de diciembre del año que viene, salvo que en algún momento previo sea interrumpido por algún imponderable.

Tras su paso por el Xeneize entre agosto de 2014 y febrero de 2016, el Vasco tuvo una década exótica en el Medio Oriente: tuvo ciclos en Al-Wasl, de Emiratos Árabes Unidos; Al-Rayyan, de Catar; Shabab Al-Ahli, también de EAU; Pyramids FC, de Egipto; la Selección de Emiratos Árabes; y Al-Taawoun, de Arabia Saudita.

No dirige a ningún equipo desde su salida de ese último equipo árabe, en febrero de 2025. El último año y medio no se hizo cargo. Desde que se puso al mando de Boca, optó por “limpiar” a varios futbolistas, entre ellos Edinson Cavani, cuyo contrato será rescindido próximamente tras una decisión en conjunto con la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme.