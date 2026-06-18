Colón lo tenía en carpeta, pero continuará jugando en Mitre

Uno de los nombres que Colón tenía en la mira para el mercado de pases, era del Santiago Rosales. Sin embargo, el enganches seguiría en su equipo

Santiago Rosales estaba en el radar de Colón, pero el engache seguirá en Mitre.

Si bien la urgencia pasa por reforzar el ataque, uno de los nombres que la dirigencia de Colón junto con el director deportivo Diego Colotto tenían en la mira era el de Santiago Rosales.

El enganche de 31 años que juega en Mitre de Santiago del Estero, es uno de los futbolistas más destacado del elenco santiagueño y además es un histórico, habiendo jugado 118 partidos en el Aurinegro, por eso la negociación no parecía sencilla.

En lo que va del campeonato, Rosales jugó 12 partidos, anotando dos goles y brindando una asistencia. Aunque no sumó minutos en los últimos dos encuentros.

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Lo cierto es que este jueves, la información que surgió da cuenta de que Rosales finalmente se quedará a jugar hasta fin de año con la camiseta de Mitre.

Así las cosas, a Colón se le cae una opción para reforzar ese sector de la cancha. Aún cuando la prioridad sería acelerar por Rubén Botta, sabiendo que es una gestión complicada.