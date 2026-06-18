Quién es el preceptor de la escuela Lourdes imputado por abuso sexual con un pasado político en Santa Fe

El docente fue detenido tras la denuncia de una alumna de 14 años, imputado y liberado este jueves con medidas alternativas. Ya había sido apartado en 2024 por una causa similar que no prosperó.

Docente imputado: Ramón Fratte, preceptor de la Escuela Nuestra Señora de Lourdes, fue imputado por abuso sexual a una alumna de 14 años.

La Escuela Técnica Nuestra Señora de Lourdes , ubicada en Presbítero Dusso y Agustín Delgado, en el límite sur de barrio Schneider de la ciudad de Santa Fe, es el escenario de una causa judicial que sacudió a la comunidad educativa. Una alumna de 14 años denunció un presunto episodio de abuso sexual cometido por uno de los docentes del establecimiento dentro del propio colegio. El imputado es Ramón Fratte , preceptor del nivel secundario con más de tres décadas de trayectoria en la institución y un pasado como candidato a intendente por el espacio libertario.

Fratte fue detenido el miércoles 10 de junio durante la propia jornada escolar, por orden de la Justicia, tras la denuncia realizada por la adolescente y su madre, integrante de la Policía de Santa Fe . La menor comunicó lo sucedido a su familia y la institución activó de inmediato el protocolo previsto para este tipo de situaciones. Las actuaciones avanzaron a cargo del Ministerio Público de la Acusación .

Este jueves, el preceptor fue informado de los cargos en su contra, quedó en libertad y afrontará la causa con medidas alternativas a la prisión.

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Un antecedente que no prosperó

Lo que agrava el caso es que no se trata de la primera denuncia en su contra. En 2024, las autoridades de la escuela Lourdes ya lo habían apartado del cargo por una denuncia con características similares, y estuvo dos años sin trabajar. Sin embargo, ese proceso penal no prosperó: se le dictó la falta de mérito y el Ministerio de Educación ordenó su reincorporación a las funciones docentes.

Apenas tres días después de volver a la escuela, Fratte fue denunciado nuevamente por la alumna de 14 años.

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Más de 30 años en la escuela Lourdes

Fratte forma parte del plantel de la Escuela Técnica Nuestra Señora de Lourdes desde hace más de tres décadas. Vecino del barrio Liceo Norte, casado y con cinco hijos y siete nietos, se desempeñaba como preceptor del nivel secundario, dictaba clases de religión y cumplía tareas parroquiales vinculadas a la institución. Así solía presentarse: "Soy Ramón Fratte, casado, cinco hijos, siete nietos, docente".

Del aula a la política

Más allá de su rol en la escuela, Fratte tiene un perfil público que lo distinguió dentro del espacio libertario santafesino. Comenzó a militar en 2021 en el partido Viva la Libertad y su debut político llegó en las PASO de 2023, cuando se impuso en la interna del frente sobre Fernando Schneider por 2.696 votos contra 2.034.

Con esos resultados, el frente acumuló 4.730 votos en total, apenas cinco más del umbral mínimo fijado por el Tribunal Electoral Provincial para acceder a las elecciones generales. Eso bastó para que Fratte se convirtiera en el cuarto candidato a intendente de Santa Fe, compitiendo contra Juan Pablo Poletti (Unidos), Ignacio Martínez Kerz (Juntos) y Federico Fullini (Proyecto Futuro), e incluso participó del debate de candidatos de ese año.

Su vida, según él mismo describía, siempre se dividió entre la escuela Lourdes y la militancia política. Hoy afronta una causa judicial que pone en el centro esa misma institución educativa en la que trabajó durante más de tres décadas.