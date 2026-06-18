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Es ley Ficha Limpia para empresas en Santa Fe: no podrán contratar firmas ligadas a la corrupción

La iniciativa recibió aprobación definitiva por unanimidad este jueves. La norma prohíbe que personas o empresas con antecedentes penales por corrupción liciten obras, provean insumos o exploten concesiones públicas en la provincia de Santa Fe.

18 de junio 2026 · 20:28hs
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Es ley la Ficha Limpia para empresas en Santa Fe: no podrán contratar firmas ligadas a la corrupción

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Es ley la Ficha Limpia para empresas en Santa Fe: no podrán contratar firmas ligadas a la corrupción

La provincia de Santa Fe consolidó este jueves un nuevo y potente andamiaje legal en materia de transparencia institucional. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de Ficha Limpia para Contrataciones Públicas, una iniciativa de vanguardia impulsada por la diputada provincial Lionella Cattalini (Bloque Socialista - Unidos para Cambiar Santa Fe) que busca blindar las arcas del Estado contra los delitos de guante blanco y los retornos empresarios.

La flamante normativa, que recibió sanción definitiva tras cosechar un histórico consenso por unanimidad, establece rigurosos mecanismos de control y auditoría previa. El objetivo central es garantizar que cualquier persona humana o jurídica que pretenda entablar un vínculo comercial o contractual con la provincia cumpla con estándares de integridad y conducta ético-penal totalmente compatibles con la administración de los dineros públicos.

LEER MÁS: Ficha Limpia en Santa Fe para que condenados por corrupción no puedan ser contratados por el Estado

El filtro a los proveedores y el fantasma de los "Cuadernos"

La norma amplía de forma drástica el universo de fiscalización y cruce de datos sobre el Registro de Proveedores, Contratistas y Concesionarios del Estado santafesino. Su mayor impacto radica en que extiende de manera obligatoria estos requisitos a las licitaciones de obra pública, el sector civil que históricamente ha concentrado los mayores escándalos de cartelización en el país.

“Estoy profundamente contenta porque Santa Fe vuelve a dar un mensaje contundente de transparencia y una pelea de fondo contra la corrupción. Mientras a nivel nacional vuelven a ocupar la agenda pública y judicial causas sistémicas como la de los Cuadernos, que desnudó con lujo de detalles cómo empresarios cartelizados y funcionarios públicos se enriquecieron ilícitamente a costa de la obra pública, en nuestra provincia fortaleciendo los controles para evitar que quienes estuvieron involucrados en coimas y fraudes puedan volver a hacer negocios con el Estado”, diferenció Cattalini tras la sesión.

“Nosotros creemos firmemente en la obra pública porque transforma la vida de los vecinos, genera desarrollo regional y crea empleo genuino. Pero para que sea sustentable debe ejecutarse bajo reglas de juego claras, controles cruzados efectivos y absoluta transparencia en el manejo del dinero que aportan los contribuyentes”, afirmó la legisladora socialista.

Verificación obligatoria de directivos e intercambio federal

La ley de Ficha Limpia para empresas derriba los habituales artilugios legales y de testaferros que utilizan las firmas sancionadas para reconvertirse y seguir ganando licitaciones bajo nuevas denominaciones comerciales.

Para Cattalini, el hecho de que la normativa haya sorteado las tradicionales grietas legislativas y se haya aprobado con el voto de todos los bloques políticos demuestra que la transparencia debe ser consolidada de forma urgente como una política de Estado irreversible.

A partir de la promulgación de la ley, quienes aspiren a proveer servicios, comida, insumos médicos o asfalto a las dependencias públicas santafesinas deberán revalidar su conducta civil, constituyendo una herramienta concreta para cuidar los recursos de todos los santafesinos y recomponer los lazos de confianza entre la ciudadanía y las instituciones de la democracia.

Ficha Limpia Diputados Santa Fe Estado
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