Boca rechazó una oferta de 9.000.000 de dólares de Spartak Moscú por Zeballos

El nombre de Exequiel Zeballos volvió a instalarse con fuerza en el radar del mercado internacional tras un 2025 que lo encontró en un nivel alto y sostenido. Aunque el actual período de transferencias suele ser más calmo por coincidir con la mitad de la temporada europea, el presente del atacante de Boca despertó interés y ya generó movimientos concretos.

Uno de los clubes que avanzó formalmente fue el Spartak Moscú , que acercó una propuesta cercana a los nueve millones de euros. Sin embargo, en Boca la respuesta fue inmediata: consideraron insuficiente el monto ofrecido y descartaron la posibilidad de negociar, convencidos de que el valor del extremo es considerablemente superior.

Pese a la negativa inicial, desde Rusia no descartan insistir. En el Xeneize, no obstante, tienen una postura firme: Zeballos está tasado por encima de los 12 millones de dólares y solo evaluarían una operación que se aproxime a esa cifra. Mientras tanto, el jugador continúa siendo una pieza central en la estructura del equipo.

Los números de Zeballos en Boca

El recorrido de Zeballos en la Primera de Boca comenzó en 2020 y estuvo atravesado por altibajos. A lo largo de estos años alternó buenos pasajes con períodos de poca continuidad, en gran parte condicionados por lesiones que aparecieron en momentos clave y frenaron su consolidación definitiva.

El 2025 marcó un quiebre en ese proceso. Con mayor regularidad y protagonismo, el “Changuito” se transformó en el futbolista más desequilibrante del plantel y respondió en instancias determinantes, primero bajo la conducción de Miguel Ángel Russo y luego con Claudio Úbeda. Desde su estreno en la máxima categoría, el santiagueño suma 127 partidos oficiales, con 15 goles y 13 asistencias, estadísticas que explican por qué su nombre hoy vuelve a estar en boca del mercado europeo.