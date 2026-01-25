Boca renueva su ilusión ante el durísimo Riestra en La Bombonera

Boca debuta en la Zona A a las 18.30 ante Riestra. Úbeda lidia con bajas en ataque, mientras el Malevo llega en alza tras su clasificación internacional.

Boca Juniors abrirá su participación en el Torneo Apertura 2026 este domingo a las 18.30 frente a Deportivo Riestra en La Bombonera, en un duelo correspondiente a la primera fecha de la Zona A. El equipo de Claudio Úbeda inicia un calendario cargado de desafíos con la mira puesta en recuperar protagonismo local e internacional.

El partido contará con el arbitraje de Sebastián Zunino , mientras que Ariel Penel estará a cargo del VAR. El choque tendrá transmisión de TNT Sports y cobertura minuto a minuto de la Agencia Noticias Argentinas.

Un año bisagra para Boca

El debut marca el comienzo de una temporada determinante para el conjunto azul y oro. Con el regreso a la Copa Libertadores en el horizonte y una sequía de títulos locales que ya roza los cuatro años, Boca sabe que el margen de error es mínimo. La exigencia de pelear en todos los frentes obliga a mostrar una identidad sólida desde la primera fecha.

Úbeda apostará a una estructura 4-3-3, priorizando presión alta, circulación rápida y amplitud por bandas. Sin embargo, el principal dolor de cabeza aparece en ofensiva: Miguel Merentiel está lesionado, mientras que Edinson Cavani (lumbalgia) y Milton Giménez (pubalgia) no llegan en plenitud física. En ese contexto, Lucas Janson se perfila como centrodelantero improvisado, una variante que obliga a ajustar los mecanismos de ataque.

Jerarquía y dinámica en el mediocampo

La mitad de la cancha asoma como el sector más equilibrado del equipo. Leandro Paredes será el eje del juego, acompañado por la experiencia de Ander Herrera y el despliegue de Tomás Belmonte, quien se ganó un lugar tras su buen rendimiento en pretemporada. El ex Lanús aportará recorrido, presión tras pérdida y llegada al área, atributos clave para sostener el volumen ofensivo.

En los amistosos, Boca dejó señales alentadoras: igualdad sin goles ante Millonarios y triunfo 2-1 frente a Olimpia, con pasajes de buen funcionamiento colectivo y presión coordinada en campo rival.

Riestra quiere dar el golpe

Del otro lado estará un Deportivo Riestra que ya no sorprende, sino que compite. Después de un 2025 histórico que lo clasificó a la Copa Sudamericana 2026, el equipo de Gustavo Benítez apunta a consolidarse como protagonista. El Malevo reforzó su estructura con nombres como Nicolás Watson, Iván López y José Ingratti, y mantuvo piezas importantes como Antony Alonso.

Riestra suele plantarse con orden táctico, líneas compactas y transiciones rápidas, una receta que puede complicar a un Boca que asumirá la iniciativa desde el arranque.

Probables formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Alan Velasco.

DT: Claudio Úbeda.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Torres, Miguel Ángel Barbieri, Nicolás Sansotre; Nicolás Watson, Pablo Monje, Jonatan Goitía, Pedro Ramírez; Alexander Díaz, Jonathan Herrera.

DT: Gustavo Benítez.

Datos del partido

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Ariel Penel

Hora: 18.30

TV: TNT Sports