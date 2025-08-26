Boca tendrá una baja sensible para enfrentar a Aldosivi

Boca confirmó en sus redes sociales la gravedad de la lesión de uno de los jugadores que venía en buen nivel y se perderá los próximos partidos

Boca viene en alza y acumula dos victorias consecutivas en el Torneo Clausura, ante Independiente Rivadavia y Banfield.

Miguel Ángel Russo había encontrado el equipo, pero este martes tuvo una noticia complicada referida a uno de los futbolistas habitualmente titulares.

Marco Pellegrino sufrió un desgarro grado II del obturador externo izquierdo, según informó el club en un parte médico oficial.

El defensor central entró rápidamente en el equipo en el Mundial de Clubes, tras la lesión de Ayrton Costa, y no salió más del once de Miguel Ángel Russo.

Pellegrino, de correcto paso por Huracán la pasada campaña, tendrá entre tres y cuatro semanas de recuperación y no viajará a Mar del Plata con el resto de la delegación.

La buena noticia para Russo es que Ayrton Costa ya se recuperó y podría ser el reemplazante del ex Milan. Además, este martes el Xeneize le renovó contrato a Luciano Di Lollo, que se transformó en una verdadera garantía como primer central.