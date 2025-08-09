Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Boca tiene la peor racha de su historia sin ganar un partido

Con el empate 1-1 ante Racing, Boca llegó a 12 partidos sin ganar de manera oficial, el peor registro de la entidad en toda su historia

9 de agosto 2025 · 19:14hs
Boca tiene la peor racha de su historia sin ganar un partido

Boca lo buscó a puro centro y sobre el final empató este sábado 1-1 ante Racing por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. De todos modos, ese punto no le sirvió para romper un maleficio importante.

El último triunfo fue el 19 de abril en la victoria por 2-0 ante Estudiantes de La Plata en La Bombonera por el torneo pasado, con Fernando Gago como DT. Es decir, hace más de tres meses que en Brandsen 805 no suman una alegría. Desde entonces hubo siete empates y cinco tropiezos.

Con Miguel Russo en su tercer regreso, lleva cinco igualdades y tres caídas las que ostenta Russo desde su llegada a la institución en junio e igualó a Mario Zanabria, técnico interino en 1984, quien fue el entrenador que más tiempo tardó en conseguir un triunfo desde su asunción (7 partidos). Como el Xeneize no sumó de a tres ante Racing, Russo se convirtió en el DT con el peor arranque en la historia del club.

Los 12 partidos de Boca sin ganar

1-2 vs. River, como visitante

1-1 vs. Tigre, como visitante

0-0 vs. Lanús como local -ganó por penales 4-2-

0-1 vs. Independiente como local y eliminación

2-2 vs. Benfica, en el Mundial de Clubes

1-2 vs. Bayern Múnich, en el Mundial de Clubes

1-1 vs. Auckland City, en el Mundial de Clubes

0-0 vs Argentinos Juniors, como visitante

1-1 vs. Unión, como local

1-2 vs. Atlético Tucumán, en Copa Argentina

0-1 vs. Huracán, como visitante

1-1 vs. Racing, como local

