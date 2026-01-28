Boca visita a Estudiantes tras el llamativo pase del Rusito Ascacíbar

Boca, que compró a Santiago Ascacíbar, visitará a Estudiantes, campeón del último Apertura, desde las 22.10, en el estadio Jorge Luis Hirschi.

Boca Juniors se enfrentará este miércoles a Estudiantes de La Plata en el estadio UNO – Jorge Luis Hirschi, por la segunda fecha del Torneo Apertura, en un partido que trae un condimento especial: el pase de Santiago Ascacíbar al Xeneize, proveniente del Pincha, que se convirtió en el segundo refuerzo del club de la Ribera.

El encuentro comenzará a las 22:10 , será dirigido por Pablo Echevarría , con Héctor Paletta en el VAR, y tendrá transmisión por ESPN Premium .

Ascacíbar, bajo cuidado y con la operación cerrada

El mediocampista no participó del último ensayo de Eduardo Domínguez por precaución, dado que la transferencia ya está acordada. La revisión médica se realizó ayer, en un acuerdo que combina dinero más la cesión de Brian Aguirre al Pincha.

Estudiantes busca reafirmar su base

El “Pincha” llega con la necesidad de sumar su primer triunfo luego del empate 1-1 con Independiente en Avellaneda. Con la Copa Libertadores como objetivo, Estudiantes mantiene la base del equipo campeón y reforzó su plantilla con figuras como Adolfo Gaich. Sin embargo, atraviesa un período de transición por posibles salidas y lesiones, como la del arquero uruguayo Fernando Muslera, que continúa fuera de acción.

Boca se rearma tras la victoria inicial

Boca debutó con un triunfo ajustado sobre Deportivo Riestra, pero ahora deberá reorganizar su alineación por la baja de Alan Velasco, quien sufrió un esguince de rodilla y estará al menos dos meses fuera. Su reemplazo se definirá entre Kevin Zenón y Brian Aguirre, con ventaja para Zenón debido a que Aguirre está involucrado en la negociación con Estudiantes.

El director técnico Claudio Úbeda buscará consolidar un mediocampo con Leandro Paredes, Ander Herrera y Tomás Belmonte, con el objetivo de empezar a sumar puntos en un torneo largo y competitivo.

Probables formaciones

Estudiantes (LP): Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti o Eros Mancuso; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo, Fabricio Pérez.

DT: Eduardo Domínguez.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Kevin Zenón, Lucas Janson, Exequiel Zeballos.

DT: Claudio Úbeda.

Con la novedad de Ascacíbar y varios ajustes en sus alineaciones, Boca y Estudiantes prometen un duelo intenso, donde ambos equipos buscarán sumar confianza y consolidar sus proyectos en el inicio del Apertura.