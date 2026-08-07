Leandro Paredes, en la mira del Milan: Boca espera una oferta que podría sacudir el mercado de pases

Milan prepara una propuesta para fichar a Leandro Paredes y en Boca crece la expectativa. El volante es una pieza clave del equipo y tiene contrato hasta 2028.

Leandro Paredes volvió a instalarse en el centro de la escena del mercado de pases. En las últimas horas trascendió que Milan tiene decidido avanzar por el mediocampista argentino y prepara una oferta para intentar convencer tanto al futbolista como a Boca.

La institución pretende reforzar la mitad de la cancha con un jugador de experiencia y jerarquía, condiciones que reúne Paredes tras su extensa trayectoria en Europa y la Selección argentina. Por ese motivo, en Italia aseguran que el ofrecimiento oficial llegaría en breve para iniciar las conversaciones.

El volante regresó a Boca en 2025 y rápidamente recuperó un papel protagónico dentro del equipo. Desde entonces disputó 43 encuentros oficiales, convirtió cuatro tantos, aportó nueve asistencias y se ganó la cinta de capitán, consolidándose como una de las voces de liderazgo del plantel.

Boca sigue atento a las próximas negociaciones

La Serie A no es un terreno desconocido para Paredes. Durante su carrera defendió los colores de Roma, Empoli, Chievo Verona y Juventus, donde acumuló más de 200 partidos y construyó una sólida trayectoria en el fútbol italiano.

Mientras Milan define los pasos finales para presentar su propuesta, en Boca esperan novedades con cautela. La posible transferencia del mediocampista podría transformarse en una de las operaciones más resonantes de este mercado y abrir un nuevo escenario para el conjunto azul y oro, pero por el momento Boca no quiere largarlo.