Bomba: el plan que tiene Williams con Franco Colapinto para 2025

Así, si bien su contrato con el equipo finalizará al terminar la temporada -ya que Alex Albon sigue bajo contrato y Carlos Sainz desembarcará en la escudería-, en el equipo británico aseguraron que piensan trabajar con Audi para que el argentino tenga un asiento en la F1 para 2025.

En una entrevista con Motorsport, James Vowles, jefe de equipo de Williams, aseguró que buscarán trabajar con la escudería que llegará a la F1 el año próximo para que Colapinto pueda permanecer en la categoría. "Por supuesto que estará con nosotros, pero lo que espero de verdad es que definitivamente esté compitiendo. Así que quiero una posición para él en la que esté corriendo en 2025, idealmente en la Fórmula 1. Lo que significa que sólo queda un equipo, veremos qué podemos organizar allí", expresó el británico, en referencia al asiento disponible que tiene Sauber -que en 2026 pasará a ser Audi- para la temporada próxima.

Al ser consultado por más detalles sobre esta oportunidad, Vowles profundizó y dejó en claro su deseo de que el pilarense permanezca en la categoría: "En dos carreras ha demostrado al mundo que merece un asiento en la F1. Siempre he creído firmemente que hay que dejar correr a los buenos pilotos. Así que veremos si podemos encontrar una manera de trabajar con Audi en esa circunstancia. Eso es lo que estaba insinuando para el año que viene".

Si bien las escuderías suelen ser reacias a compartir pilotos entre sí, salvo acuerdos contractuales, lo cierto es que Vowles se encargó de asegurar que no cerrarán ninguna puerta para Colapinto si otro equipo lo viene a buscar: "No voy a entrar en acuerdos contractuales, pero siempre estará en la familia. Y eso es lo que hay que saber, pero eso no significa que no pueda correr en otro sitio".

Vowles, entre la confianza en Williams para 2025 y el orgullo por Colapinto

Más allá de sus deseos de tener a Colapinto en la Fórmula 1 el año próximo, lo cierto es que Williams ya tiene determinado que sus pilotos para 2025 serán Albon y Sainz, flamante incorporación desde Ferrari. Al respecto, Vowles no escatimó en elogios y dejó en claro que confía firmemente en su alineación para el año próximo.

"Creo que (Albon y Sainz) siguen siendo la alineación correcta para Williams, ya que estamos creciendo y convirtiéndonos en material de campeonato del mundo", aseguró el jefe de equipo, en un firme espaldarazo para los dos pilotos.

De todas maneras, Vowles aprovechó para volver a tirarle flores a Colapinto y dejó en claro que su vínculo con el pilarense de 21 años es especial: "Estoy increíblemente orgulloso, como un padre, de lo que Franco ha logrado, y quiero que tenga éxito. La forma correcta de tenerlo de vuelta aquí en Williams rindiendo es asegurarse de que está construyendo su carrera. Es tan sencillo como eso".

La situación de Sauber para la temporada 2025

Actualmente, Kick Sauber cuenta con el finlandés Valtteri Bottas y el chino Guanyu Zhou como pilotos de la escudería, pero de cara al año próximo ninguno de los dos tiene contrato con el equipo que, en 2026, pasará a ser Audi. De hecho, el alemán Nico Hulkenberg ya firmó con ellos, por lo que queda un asiento disponible para la próxima temporada.

En principio, la idea que ronda por Sauber es la de emparejar a Hulkenberg con Bottas, un piloto experimentado. Pero tampoco descartan apostar por la juventud de un piloto como el brasileño Gabriel Bortoleto, actual líder del campeonato de la F2.

"Estamos evaluando todas las opciones para ver cuál es el mejor equilibrio entre una experiencia a corto plazo y a medio y largo plazo, quizás jóvenes talentos. Hay candidatos potenciales en ambos lados. Valtteri es un piloto fuerte para nuestro equipo, lo conocemos muy bien. Lleva tres años en el equipo y, por supuest, es uno de los primeros de nuestra lista. Pero hay otras oportunidades. Estamos analizando todos los pro y los contras y Mattia (Binotto) tomará una decisión basada no sólo en 2025, sino también en la estrategia a medio-largo plazo para el proyecto Audi F1", expresó Alessandro Alunni Bravi, representante de Sauber.