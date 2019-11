Bottinelli: "Los plazos de recuperación son de tres a cuatro semanas"

El viernes en el entrenamiento matutino, Jonathan Bottinelli se lesionó y este martes se conoció el parte médico que habla de un traumatismo torácico que derivó en una lesión osteocondral.

Y en las últimas horas el que habló y explicó el modo en el que se dio la lesión, fue el propio futbolista en diálogo con el programa La Vida Color de Unión, en donde además prácticamente confirmó que no jugará hasta el 2020.

"La lesión es en la zona de las costillas, pero en la parte de adelante donde están los pulmones. Es difícil de explicar, se desprendió una parte del cartílago, lo más próximo al hueso, por lo cual hay que esperar que se haga el callo y que se pegue nuevamente el cartílago", comenzó explicando.

Para luego agregar "Me molesta para todo y no puedo tener actividad física. La lesión se produjo cuando me tiré a rechazar una pelota y estiré el cuerpo de más. Y lo roté en la parte del tronco, ahí sentí un dolor infernal, pero seguí entrenando. Y eso hizo que la situación se agrave ya que después de 10 minutos sentí un dolor mucho más fuerte y no pude continuar. Es una desgracia porque me tiré mil veces de esa forma".

"Ahora se hace largo, ya sabía que no podía jugar con Boca por suspensión, pero ahora hay que ser prudente y ver si hay una mínima chance de poder jugar el último partido (Talleres). De todos modos los plazos de recuperación son entre tres y cuatro semanas hasta que se haga el callo. Mejoré respecto al dolor que sentía los primeros días, pero los tiempos de evolución no puedo apresurarlos. Me mantiene la ilusión y las ganas, pero si tomo en cuenta los plazos te diría que no podría jugar. Pero prefiero no vaticinar nada y esperar a ver como me siento", manifestó el defensor.

Consultado por la marcha del equipo dijo "Pasaron muchas cosas en el medio, la renovación del plantel, hubo cambios en el equipo, jugadores lesionados y expulsados y eso hizo que se demore encontrar una regularidad. Y eso llevó a que no podamos pelear los puestos de arriba como sucedió en los últimos dos años".

Por último habló sobre los pasos a seguir " Estoy haciendo kinesiología, tratando de caminar, andando en bicicleta, pero me duele para casi todos los movimientos que pueda hacer en la vida cotidiana. Es molesto pero hay que darle para adelante.