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Así es Argentum Gambeta, la nueva pelota que se usará en el fútbol argentino

La nueva pelota oficial del fútbol argentino fue presentada y ya tiene nombre: Argentum Gambeta, un balón diseñado por Adidas

29 de junio 2026 · 17:22hs
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Así es Argentum Gambeta, la nueva pelota que se usará en el fútbol argentino

La nueva pelota oficial del fútbol argentino fue presentada y ya tiene nombre: Argentum Gambeta, un balón diseñado por Adidas que será utilizado en las competencias locales del fútbol local. La presentación se realizó a través de un video en el que la marca puso el foco en la gambeta, una de las acciones más características del jugador argentino.

El concepto elegido busca mostrar cómo una maniobra individual puede modificar por completo el desarrollo de un partido: un amague, un quiebre de cintura, una aceleración o una pisada capaz de romper líneas y cambiar el destino de una jugada.

Argentum Gambeta, la nueva pelota del fútbol argentino

La Argentum Gambeta mantiene la línea de balones oficiales vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino, pero incorpora una estética renovada. El diseño presenta una base blanca, detalles en azul y plateado, motivos ornamentales y referencias visuales al fútbol argentino.

Entre sus detalles más distintivos aparecen los logos de Adidas y la AFA, además del número 10, un guiño directo a los grandes creadores de juego que marcaron la historia del país. La pelota también lleva el sello de “Balón de Juego” junto al nombre del modelo, reforzando su condición de esférico oficial para la competencia.

Desde lo técnico, el modelo profesional cuenta con superficie texturizada y construcción termosellada, características pensadas para mejorar la estabilidad en el vuelo, la precisión, el toque y reducir la absorción de agua durante los partidos. La elección del nombre no es casual.

En el fútbol argentino, la gambeta representa mucho más que un recurso técnico: es una forma de entender el juego, una marca cultural y una expresión de creatividad dentro de la cancha. Por eso, el lanzamiento buscó asociar la nueva pelota con esa tradición de futbolistas capaces de resolver una jugada desde la imaginación y el desequilibrio individual.

El video de presentación refuerza esa idea y muestra a la gambeta como una acción que puede cambiar el clima de un encuentro, levantar a una tribuna y transformar una jugada aparentemente controlada en una situación de peligro. La pelota comenzará a verse en los estadios del país en esta temporada, en un contexto en el que el fútbol argentino sigue renovando su imagen comercial y deportiva.

La Argentum Gambeta se suma así a la historia reciente de balones oficiales utilizados en los torneos locales, con un diseño que busca combinar tecnología, identidad y una referencia directa al ADN futbolero argentino.

pelota fútbol Adidas
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