Brian López fue convocado para el Sudamericano de Mayores

"Estoy muy contento porque en los Gran Prix me fue muy bien, pero ya previamente en el Nacional de Mayores tuve un buen rendimiento, en el cual quedé segundo con una marca de 7.41, que fue mi mejor marca de este año. En los Gran Prix la pude mejorar, hice 7.69, y quedé a ocho centímetros del récord argentino, y me traje la medalla de plata" le dijo Brian López a UNO Santa Fe.

image.png El especialista en salto en largo consiguió medalla de plata en el Nacional de Mayores y en el Gran Prix Sudamericano.

El especialista en salto en largo manifestó que "en Entre Ríos fue una competencia muy fuerte, el que ganó es un colombiano, que ha sido campeón del mundo en la categoría U20, así que estaba dura. Todos saltamos muy bien, con lo cual fue una competencia de muy alto nivel y de muy buenos saltadores. En el Nacional, había mucho viento, mucho frío, y costó bastante para entrar en calor. Cuando estás en la prueba, no podes dejar de moverte porque te enfrías y puede ocasionar una lesión".

"El año lo arranqué muy bien, previo a estas pruebas en Concepción del Uruguay, el cual comenzó con el torneo homenaje a Guillermo Chiaraviglio, después me fui a Buenos Aires, ya que era el segundo campus de saltadores, al finalizar salté 7.31, y después lo hice en el Provincial de Mayores acá en el Card y que me fui también. Después ya vino el Nacional y los Gran Prix, y la semana pasada estuve en el tercer campus en el Cenard" indicó el atleta de Velocidad y Resistencia.

image.png En el Nacional consiguió una marca de 7.41, pero en el Gran Prix Sudamericano tuvo un registro de 7.69.

En cuanto a lo que se viene para el oriundo de Humboldt expresó que "estoy muy contento porque me confirmaron en el plantel del Sudamericano de Mayores, es la categoría absoluta, y estar en ese grupo es una emoción muy grande. Por lo tanto, la preparación es para esa prueba que será en Brasil a finales del mes de julio. No queda mucho tiempo, y por eso la intensidad de los entrenamientos no paran".

Un regreso más que satisfactorio

El integrante de la selección nacional de atletismo describió que "este año comencé a entrenar solo, me planifiqué desde principios de la temporada de manera individual, pero desde acá hasta el Sudamericano me va a entrenar Ariel Magallanes que es de Rafaela, con ayuda de Carlos Vicentini, que es el jefe del área de saltos de Argentina. Igualmente, los entrenamientos son de lunes a sábado, con descanso solamente los domingos, pero el objetivo que tengo es hacer un buen papel en San Pablo".

image.png López es oriundo de Humboldt, y en breve viajará a Salta para continuar su preparación en la altura de Cachi.

En relación como fue la temporada pasada comentó que "el año pasado fue muy duro, porque previo a los nacionales tuve un desgarro en el isquiotibial, y me perdí varias pruebas. Estaba en el preequipo para los Juegos Odesur en Paraguay, y por culpa de la lesión no pude participar en los nacionales. La recuperación fue bastante larga, ya que recién a comienzos de este año pude entrenar mucho mejor, y una muy buena pretemporada. La misma dio sus frutos, porque llevamos el primer tramo del año, y pude mejorar la marca".

Finalmente, se refirió a los campus en Buenos Aires, y detalló que "fueron tres este año, uno a principios de febrero, otro antes de los nacionales, y recientemente, el tercero fue después de los Gran Prix. Vino Neilton Moura, que es un entrenador de Brasil, que tiene varios atletas olímpicos, mundialistas, incluso su hijo es saltador de alto y tiene 2.30. Fuimos básicamente a entrenar una semana, en doble turno, y nos va realizando correcciones".