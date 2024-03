Brian López se destacó en el Torneo de Velocidad y Resistencia

Beligoy: "Me gustaría que una mujer dirija Primera División en campo"

La palabra de Brian López

"Las sensaciones fueron muy buenas, ya que pude afrontar otro torneo más acá en casa, ya es el tercero de la presente temporada. Vengo de una pretemporada muy buena, si bien no se reflejó tanto en la marca que hice, que fue 7.08, hay que tener en cuenta que era la primera semana que trabajaba la carrera completa. Me costó al principio encontrarme con la carrera, y había bastante viento, y cambiante" le dijo Brian López a UNO Santa Fe.

image.png El atleta oriundo de Humboldt, se impuso en la prueba de salto en largo con un registro de 7.08.

El destacada atleta de la Asociación Santafesina de Atletismo contó que "La marca está bastante bien, y ahora ya me estoy acomodando un poco para afrontar esta semana el Provincial de Mayores en Rosario. La pretemporada fue buena, participé en dos torneos antes, pero salté con carrera reducida porque fueron casi en pleno final de la preparación, y no estaba haciendo cosas específicas. Justo estaba saltando con carrera más corta de la que yo tengo y lo tomé más como un entrenamiento".

Sobre como había sido el 2023, el humbolense señaló que "El año pasado fue uno de mis mejores temporadas dentro de lo deportivo, y dentro de estos diez años que hago atletismo. Fue uno de los mejores porque logré saltar 7.69, que es el registro más largo que tengo hasta ahora, y pude clasificar a mi primer Sudamericano de Mayores. Con lo cual fue uno de los mejores desde que hago atletismo, eso sin lugar a dudas, por la calidad de competencias que afronté y los resultados".

Un intenso comienzo de temporada

Tras haber competido en Santa Fe se viene el Provincial de Mayores en Rosario, el Challenger en Concepción del Uruguay, el Continental Tour en Mar del Plata, y el Campeonato Nacional de Mayores en Mar del Plata. El múltiple campeón nacional indicó que "Se viene una temporada muy intensa, arrancamos con este de Velocidad y Resistencia, ahora tenemos el Provincial, y la semana próxima se vienen los Gran Prix Sudamericanos, y a la siguiente nos toca saltar en el Nacional de Mayores. Es decir que hay que entrenar y competir, con lo que se trata sin dudas de todo un desafío. Con lo cual serán unos cuatro fines de semana cargados".

image.png Con nuevo entrenador, Brian, tendrá competencias en Rosario, Concepción del Uruguay y Mar del Plata

"Estoy entrenando actualmente con Ariel Magallanes que es de Rafaela, que justo me queda cerca, porque yo soy de Humboldt, así que estamos bastante cerca. Hay veces que me voy yo para allá, o el viene para acá y nos vamos a entrenar a la pista del Card en Santa Fe. A fines del año pasado hablé con él, me empezó a planificar y arranqué a entrenar con él, y venimos muy bien" resaltó el representante de Velocidad y Resistencia.

Brian concluyó que "Eso me permite seguir creciendo, y al ser una prueba tan técnica se necesita de alguien que esté corrigiendo esos errores que a veces uno tiene para poder mejorar. Con lo cual fue una buena determinación, siempre quiero crecer, recibir devoluciones de gente especializada, y por suerte después poder volcarlo en las competencias que se avecinan, y para lo que queda de la temporada".