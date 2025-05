Briatore y un guiño para Colapinto: "Hizo un tiempo similar al de Pierre Gasly"

• LEER MÁS: Franco Colapinto se mostró positivo luego de las prácticas libres del GP de Mónaco

“Comenzamos la temporada con Jack Doohan; tenía cinco carreras para demostrar su valía. Después de cinco carreras, analizamos los resultados. Y no me gustó. La salida de Doohan no es ningún escándalo. Solo te quedás en una empresa si haces un buen trabajo. Si haces un mal trabajo, te despiden. Tenemos dos pilotos que deben cumplir con su trabajo. Más de mil personas y sus familias dependen de ello. Solo protejo a quienes trabajan para mí. Por eso elijo al mejor piloto posible para el coche” agregó Briatore.

Sobre su rol en Alpine, el italiano opinó: “En un equipo de Fórmula 1 se necesita un dictador, quizás un dictador democrático. Se necesita alguien que sea responsable”.