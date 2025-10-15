Brillante actuación de Academia GT en el Torneo Nacional de Ladies y Veteranos en Córdoba

Academia GT dejó su huella en el Torneo Nacional de Ladies y Veteranos que organizó la Federación Argentina de Pádel en Córdoba. Los resultados.

El pasado fin de semana, la Academia GT volvió a dejar su huella a nivel nacional, al obtener destacados resultados en el Torneo Nacional de Ladies y Veteranos, organizado por la Federación Argentina de Pádel (FAP), que se disputó en la ciudad de Córdoba.

Con una delegación que combinó experiencia, talento y compromiso, los representantes de la academia santafesina se destacaron en distintas categorías , logrando podios y actuaciones sobresalientes ante rivales de todo el país.

Entre los resultados más relevantes, se destacan los siguientes:

Florencia Russo , llegó hasta los cuartos de final en la categoría Women +40 , mostrando solidez y regularidad en su juego.

Pablo Ferrante , también alcanzó los cuartos de final en 6ta +40 , luego de una gran performance en la fase inicial.

María del Valle del Bratti tuvo una destacada actuación al llegar a semifinales en Ladies 5ta +30 , consolidando un torneo de gran nivel.

Nicolás Grosso , por su parte, fue semifinalista en 6ta +30 , confirmando su crecimiento competitivo.

Estefanía Perricone se consagró Subcampeona Nacional en Ladies 7ma +30 , luego de un brillante recorrido hasta la final.

Macarena Abdeneve alcanzó la corona nacional al consagrarse Campeona en Ladies 4ta , redondeando una actuación impecable.

Finalmente, la dupla Mariano Esquivel - Pablo Petrini se quedó con el título en Junior 4ta, demostrando el futuro prometedor que tiene el semillero de la Academia GT.

Estos resultados ratifican el gran trabajo formativo y competitivo que viene desarrollando la Academia GT, bajo una metodología que combina técnica, preparación física y acompañamiento profesional, pilares que hoy la posicionan como una de las más destacadas del pádel regional.

El cuerpo técnico y los entrenadores felicitaron a todos los jugadores por su entrega y compromiso, destacando el espíritu de equipo que caracteriza a la institución, que sigue representando a Santa Fe con orgullo en cada competencia nacional.

Las imágenes de los participantes de la Academia GT

