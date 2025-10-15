El pasado fin de semana, la Academia GT volvió a dejar su huella a nivel nacional, al obtener destacados resultados en el Torneo Nacional de Ladies y Veteranos, organizado por la Federación Argentina de Pádel (FAP), que se disputó en la ciudad de Córdoba.
Brillante actuación de Academia GT en el Torneo Nacional de Ladies y Veteranos en Córdoba
Por Ovación
Con una delegación que combinó experiencia, talento y compromiso, los representantes de la academia santafesina se destacaron en distintas categorías, logrando podios y actuaciones sobresalientes ante rivales de todo el país.
Entre los resultados más relevantes, se destacan los siguientes:
Florencia Russo, llegó hasta los cuartos de final en la categoría Women +40, mostrando solidez y regularidad en su juego.
Pablo Ferrante, también alcanzó los cuartos de final en 6ta +40, luego de una gran performance en la fase inicial.
María del Valle del Bratti tuvo una destacada actuación al llegar a semifinales en Ladies 5ta +30, consolidando un torneo de gran nivel.
Nicolás Grosso, por su parte, fue semifinalista en 6ta +30, confirmando su crecimiento competitivo.
Estefanía Perricone se consagró Subcampeona Nacional en Ladies 7ma +30, luego de un brillante recorrido hasta la final.
Macarena Abdeneve alcanzó la corona nacional al consagrarse Campeona en Ladies 4ta, redondeando una actuación impecable.
Finalmente, la dupla Mariano Esquivel - Pablo Petrini se quedó con el título en Junior 4ta, demostrando el futuro prometedor que tiene el semillero de la Academia GT.
Estos resultados ratifican el gran trabajo formativo y competitivo que viene desarrollando la Academia GT, bajo una metodología que combina técnica, preparación física y acompañamiento profesional, pilares que hoy la posicionan como una de las más destacadas del pádel regional.
El cuerpo técnico y los entrenadores felicitaron a todos los jugadores por su entrega y compromiso, destacando el espíritu de equipo que caracteriza a la institución, que sigue representando a Santa Fe con orgullo en cada competencia nacional.