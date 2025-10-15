Uno Santa Fe | Ovación | Selección

La lista de los máximos goleadores de la Selección tras el doblete de Lautaro Martínez

El delantero Lautaro Martínez anotó un doblete en el amistoso donde la Selección Argentina goleó 6-0 a Puerto Rico y llegó a los 35 goles

15 de octubre 2025 · 15:38hs
El delantero Lautaro Martínez anotó un doblete este martes en el amistoso donde la Selección Argentina goleó 6-0 a Puerto Rico y llegó a los 35 goles.

Esta gran actuación le permitió al Toro superar a Diego Maradona e igualar al histórico delantero Hernán Crespo como el cuarto mayor goleador en la historia de la Selección argentina, aunque este último lo hizo con 10 partidos menos.

El debut de Martínez en la Selección argentina no fue nada bueno, ya que ingresó desde el banco de suplentes en la humillante goleada 6-1 que recibieron los por entonces dirigidos por Jorge Sampaoli ante España.

Sin embargo, tras la salida de Sampaoli todo fue para mejor tanto para Martínez como para la Selección argentina, que volvió a ser competitiva tras varios años en un muy flojo nivel.

Lautaro comenzó a ganar protagonismo en la Copa América 2019, donde la “Albiceleste” obtuvo el tercer puesto. Un par de años después, el oriundo de Bahía Blanca fue clave en la obtención de la Copa América, para cortar con la sequía de 28 años sin títulos.

Al año siguiente fue clave en la Finalissima ante Italia, donde colaboró con un gol y una asistencia en la goleada 3-0 ante los por entonces campeones europeos.

Parecía que Martínez iba a ser clave en el Mundial de Qatar 2022, pero terminó ocurriendo todo lo contrario. Increíblemente, y contra todo pronóstico, el Toro erró goles de todas las formas posibles y terminó perdiendo el puesto ante Julián Álvarez.

Pero el delantero se pudo redimir un año y medio después, en la Copa América 2024, ya que fue el máximo anotador de la competición con cinco goles e incluso anotó el 1-0 en la final ante Colombia para conseguir el título.

Todo indica que Lautaro Martínez jugará durante varios años más en la Selección, por lo que es muy probable que supere tanto a Gabriel Batistuta como a Sergio Agüero, quienes ocupan la segunda y tercera posición con 54 y 42 goles, respectivamente. El único que figura muy lejos en esta tabla es Lionel Messi, quien lidera con la impresionante suma de 114 tantos.

Los números de Lautaro Martínez en la Selección Argentina

Mundial: 6 partidos, ningún gol

Copa América: 16 partidos, 10 goles

Finalissima: un partido, un gol

Eliminatorias Sudamericanas: 28 partidos, 11 goles

Amistosos: 23 partidos, 13 goles

Total: 74 partidos, 35 goles

Así está la lista de los mayores goleadores en la historia de la Selección

Lionel Messi: 114 goles

Gabriel Batistuta: 54 goles

Sergio Agüero: 42 goles

Hernán Crespo y Lautaro Martínez: 35 goles

Diego Maradona: 34 goles

