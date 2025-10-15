River se pone alerta: Totteham estaría tras los pasos del defensor Lautaro Rivero

El River de Marcelo Gallardo no atraviesa su mejor presente futbolístico. De los últimos 7 partidos, el Millonario perdió en 6 oportunidades y ganó solamente el cruce de cuartos de Copa Argentina frente al Racing de Gustavo Costas con un golazo de Maxi Salas.

Luego, perdió ambos encuentros con el Palmeiras en la Libertadores (quedó eliminado) y cayó ante Atlético Tucumán, Riestra, Rosario Central y Sarmiento en el torneo Clausura. Estás durísimas derrotas provocaron que los hinchas despidieran al equipo entre silbidos, puteadas y cánticos.

Tottenham vendría a la carga por Rivero en River

A pesar de que el rendimiento de la gran mayoría de los futbolistas del plantel no es el esperado, quien viene mostrando solidez y jugando grandes compromisos es Lautaro Rivero. El defensor central de 20 años, que tuvo su debut en la Selección argentina en la goleada por 6-0 frente a Puerto Rico, es la pieza clave en la defensa del equipo de Gallardo y su alto rendimiento le valió para que un equipo de la Premier League pusiera los ojos en el.

El Tottenham del Cuti Romero envió gente del scouting a la Argentina y quedaron impactados con el nivel del ex futbolista de Central Córdoba de Santiago del Estero. Además, el equipo londinense está buscando un marcador central tras la lesión de Micky Van de Ven (el segundo defensor por detrás del Cuti).

El defensor zurdo ingresó al terreno de juego tras el descanso, en reemplazo de Nicolás Otamendi. Al igual que en River, se posicionó en el sector izquierdo de la defensa. En cuanto a lo defensivo, Rivero no fue muy exigido debido a la clara superioridad de su equipo sobre el rival. Sin embargo, respondió con solidez cada vez que fue requerido.