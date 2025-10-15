Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Sin participación y sin compra: Miramón dejará Boca

El mediocampista Ignacio Miramón no continuará su carrera en Boca tras prácticamente no jugar y volverá a Lille de Francia

15 de octubre 2025 · 17:13hs
Sin participación y sin compra: Miramón dejará Boca

El mediocampista Ignacio Miramón no continuará su carrera en Boca. Finalizará su préstamo el próximo 31 de diciembre y la dirigencia decidió no hacer uso de la opción de compra. De esta manera, regresará al Lille Olympique de Francia, dueño de su pase.

La determinación se basa en la falta de continuidad del volante durante la actual temporada. En el Torneo Apertura 2025 apenas disputó tres encuentros y no sumó minutos en los Playoffs.

Una baja cantada en Boca

Desde su llegada a Boca, Miramón acumula 20 partidos oficiales, aunque hace seis meses que no tiene participación regular. En ese período, alternó entre el equipo titular y el banco de suplentes, sin lograr consolidarse en la rotación principal. Su salida marcará el cierre de una etapa discreta en el club, lejos de las expectativas que había generado su arribo desde el fútbol francés.

Cabe destacar que su ausencia de las canchas no estuvo vinculada a problemas físicos, sino a decisiones técnicas de los distintos entrenadores que pasaron por el club.

A pesar de no haber logrado afianzarse, en el club valoran su compromiso y profesionalismo durante todo el ciclo. Incluso en los momentos en los que no fue considerado, Miramón mantuvo una actitud positiva y se entrenó a la par de sus compañeros, sin protagonizar conflictos ni reclamos públicos.

Su regreso al Lille abre una nueva etapa en su carrera, con el objetivo de recuperar ritmo y continuidad en el fútbol europeo. El conjunto francés evaluará si lo reintegra al plantel principal o si busca una nueva cesión para que sume minutos, mientras que Boca ya analiza alternativas en el mediocampo para la próxima temporada.

Boca Lille préstamo
Noticias relacionadas
con aplausos y cantos: salio el cortejo con los restos de russo

Con aplausos y cantos: salió el cortejo con los restos de Russo

cavani tiene una sobrecarga en boca y se perderia el partido ante barracas central

Cavani tiene una sobrecarga en Boca y se perdería el partido ante Barracas Central

preocupacion en boca: el plantel entrena con animo bajo por la salud de miguel russo

Preocupación en Boca: el plantel entrena con ánimo bajo por la salud de Miguel Russo

Boca aplastó a Newells y es el puntero de la Zona A desplazando a Unión al segundo lugar.

Boca aplastó a Newell's y desplazó a Unión para convertirse en líder de la Zona A

Lo último

Uno menos en Colón: José Barreto rescindió su contrato y se suma a Joel Soñora

Uno menos en Colón: José Barreto rescindió su contrato y se suma a Joel Soñora

Zverev quedó eliminado del Six Kings Slam, pero se llevó una millonaria cifra

Zverev quedó eliminado del Six Kings Slam, pero se llevó una millonaria cifra

Cumbre de empresarios, sindicalistas y provincia para evaluar la crisis metalúrgica en Santa Fe

Cumbre de empresarios, sindicalistas y provincia para evaluar la crisis metalúrgica en Santa Fe

Último Momento
Uno menos en Colón: José Barreto rescindió su contrato y se suma a Joel Soñora

Uno menos en Colón: José Barreto rescindió su contrato y se suma a Joel Soñora

Zverev quedó eliminado del Six Kings Slam, pero se llevó una millonaria cifra

Zverev quedó eliminado del Six Kings Slam, pero se llevó una millonaria cifra

Cumbre de empresarios, sindicalistas y provincia para evaluar la crisis metalúrgica en Santa Fe

Cumbre de empresarios, sindicalistas y provincia para evaluar la crisis metalúrgica en Santa Fe

Paredes, auténtico: Cambiaría mi debut para que Colón estuviera peleando en el Reducido

Paredes, auténtico: "Cambiaría mi debut para que Colón estuviera peleando en el Reducido"

El empleo privado registrado en Santa Fe sigue en caída: julio cerró con 510.300 puestos

El empleo privado registrado en Santa Fe sigue en caída: julio cerró con 510.300 puestos

Ovación
Pese al bajón, Unión está en el podio del ranking Fair Play del Clausura

Pese al bajón, Unión está en el podio del ranking Fair Play del Clausura

La reserva de Colón cortó la mala racha ante Banfield y sueña con meterse en los playoffs

La reserva de Colón cortó la mala racha ante Banfield y sueña con meterse en los playoffs

Los puntos a favor y en contra para que Ezequiel Medrán continúe como DT de Colón

Los puntos a favor y en contra para que Ezequiel Medrán continúe como DT de Colón

No rindió, Colón busca rescindir y ya lo pretendería Quilmes para el 2026

No rindió, Colón busca rescindir y ya lo pretendería Quilmes para el 2026

Unión, alerta ante el interés de un equipo chino por una de sus joyas

Unión, alerta ante el interés de un equipo chino por una de sus joyas

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos