Sin participación y sin compra: Miramón dejará Boca

El mediocampista Ignacio Miramón no continuará su carrera en Boca tras prácticamente no jugar y volverá a Lille de Francia

El mediocampista Ignacio Miramón no continuará su carrera en Boca . Finalizará su préstamo el próximo 31 de diciembre y la dirigencia decidió no hacer uso de la opción de compra. De esta manera, regresará al Lille Olympique de Francia, dueño de su pase.

La determinación se basa en la falta de continuidad del volante durante la actual temporada. En el Torneo Apertura 2025 apenas disputó tres encuentros y no sumó minutos en los Playoffs.

Una baja cantada en Boca

Desde su llegada a Boca, Miramón acumula 20 partidos oficiales, aunque hace seis meses que no tiene participación regular. En ese período, alternó entre el equipo titular y el banco de suplentes, sin lograr consolidarse en la rotación principal. Su salida marcará el cierre de una etapa discreta en el club, lejos de las expectativas que había generado su arribo desde el fútbol francés.

Cabe destacar que su ausencia de las canchas no estuvo vinculada a problemas físicos, sino a decisiones técnicas de los distintos entrenadores que pasaron por el club.

A pesar de no haber logrado afianzarse, en el club valoran su compromiso y profesionalismo durante todo el ciclo. Incluso en los momentos en los que no fue considerado, Miramón mantuvo una actitud positiva y se entrenó a la par de sus compañeros, sin protagonizar conflictos ni reclamos públicos.

Su regreso al Lille abre una nueva etapa en su carrera, con el objetivo de recuperar ritmo y continuidad en el fútbol europeo. El conjunto francés evaluará si lo reintegra al plantel principal o si busca una nueva cesión para que sume minutos, mientras que Boca ya analiza alternativas en el mediocampo para la próxima temporada.