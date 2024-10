Brown (A) y Gimnasia (M), partido clave para la ventaja deportiva de Colón

Gimnasia de Mendoza visitará a Brown de Adrogué en el partido que cerrará la fecha 37 de la Zona B Torneo de la Primera Nacional. Mientras el Lobo pugna por quedarse con la punta, el equipo de Jorge Vivaldo necesita ganar para pasar la línea de Atlético de Rafaela en la pelea por no descender, aunque con el empate igualará esa línea. Este partido tendrá pendiente a Colón.

Con la baja sensible de Facundo Nadalin en defensa, Ezequiel Medrán sigue emparchando con modificaciones obligadas partido a partido. El lateral derecho no termina de recuperarse, y por eso, la decisión fue dejarlo en Mendoza. En su lugar jugará nuevamente Federico Torres. La otra baja sensible es la quinta amarilla de Ignacio Antonio, que tampoco será de la partida.

La buena para el entrenador dentro del panorama delicado y sus bajas es que tiene confirmados los retornos de Maximiliano Padilla y Matías Recalde, quienes purgaron la fecha de suspensión y estarán en la última línea defensiva (con el mencionado Torres y Diego Mondino).

Después, del medio hacia adelante aparecen los interrogantes: Fermín Antonini será el volante central y a su lado puede aparecer Nicolás Rinaldi armando un doble cinco, más Gastón Espósito, Nicolás Romano y Nazareno Solís flotando por detrás de Luis Silba, la referencia de ataque.

El Lobo tiene 59 puntos y está a cinco unidades de Nueva Chicago y Deportivo Madryn, ocupando el quinto puesto de la zona B. San Telmo completa el podio con 62 unidades, mientras que Aldosivi tiene 61, en el cuarto lugar. Detrás de ellos aparece Gimnasia, que en caso de ganar, superará al Tiburón.

Probables formaciones de Brown de Adrogué y Gimnasia de Mendoza

Brown de Adrogué: Matías Wysocki; Carlos Aguirre, Abel Masuero, Máximo Heredia, Francisco Nouet; Lautaro Lovazzano, Nahuel Pereyra, Matías Sproat, Rafael Sangiovani; Brandon López y Franco Benítez. DT: Jorge Vivaldo.

Gimnasia y Esgrima: Matías Tagliamonte; Federico Torres, Diego Mondino, Maximiliano Padilla, Matías Recalde; Gastón Espósito, Nicolás Rinaldi, Fermín Antonini, Nazareno Solís; Nicolás Romano y Luis Silba. DT: Ezequiel Medrán.

Hora: 20.05.

Árbitro: Pablo Giménez.

Estadio: Lorenzo Arandilla.

TV: TyC Sports.

Fuente: Mdzol / mendozapost