Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión cambia el chip y ahora piensa en Gimnasia (M) con una baja obligada

El plantel de Unión no descansó luego de la caída ante Lanús y ya prepara el cotejo de la 3ª fecha ante Gimnasia (M), donde Madelón deberá cambiar

Ovación

Por Ovación

30 de enero 2026 · 15:30hs
Unión cambia el chip y ahora piensa en Gimnasia (M) con una baja obligada

Prensa Unión

Luego del compromiso ante Lanús, en Unión no hubo tiempo para lamentos y ya cambió el chip poniendo la mira en el duelo del próximo lunes frente a Gimnasia de Mendoza en el 15 de Abril, donde Leonardo Madelón deberá meter mano en el equipo por una baja inevitable.

• LEER MÁS: Santiago Zurbriggen explicó que pasó con Mauricio Martínez y Claudio Corvalán

Un cambio obligado en Unión

Valentín Fascendini fue expulsado, por lo que no podrá jugar –se espera que solo reciba a una fecha– y Juan Pablo Ludueña aparece como el principal candidato para ocupar su lugar, luego de haber ingresado en el segundo tiempo frente al Granate.

image
Ludueña reemplazaría al expulsado Fascendini en Unión.

Ludueña reemplazaría al expulsado Fascendini en Unión.

En cuanto al parte físico, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de Lautaro Vargas, quien terminó el último encuentro con un corte en la ceja, y de Mateo Del Blanco, que sufrió fisuras dentales. Más allá de esas molestias, ambos llegarían en condiciones y no tendrían inconvenientes para estar a disposición.

• LEER MÁS: Su ciclo en Unión está por terminar y ya asoma un viejo destino

También se registraron algunas sobrecargas musculares en distintos futbolistas, aunque desde el club llevaron tranquilidad y aclararon que no se trata de situaciones de gravedad.

• LEER MÁS: De relegado a pieza clave: Profini se afirmó en Unión

Otro de los focos está puesto en la habilitación de Brahian Cuello, cuya situación administrativa será determinante para saber si podrá ser tenido en cuenta. Distinto es el caso de Lucas Menossi, quien todavía necesita algunos días más de reacondicionamiento físico antes de entrar en consideración.

• LEER MÁS: Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

El plantel continuará con los entrenamientos en el predio Casasol hasta el domingo, cuando por la tarde-noche quedará concentrado a la espera del compromiso ante el Lobo mendocino. Unión se prepara, ajusta detalles y empieza a definir piezas para un nuevo desafío en casa.

Unión Gimnasia Leonardo Madelón
Noticias relacionadas
todo lo que el hincha de union debe conocer para el partido contra gimnasia (m)

Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

theo akwuba es refuerzo de union para la liga nacional

Theo Akwuba es refuerzo de Unión para la Liga Nacional

santiago zurbriggen explico que paso con mauricio martinez y claudio corvalan

Santiago Zurbriggen explicó que pasó con Mauricio Martínez y Claudio Corvalán

de relegado a pieza clave: profini se afirmo en union

De relegado a pieza clave: Profini se afirmó en Unión

Lo último

Dengue: confirmaron la presencia del mosquito transmisor en 30 barrios de la ciudad de Santa Fe

Dengue: confirmaron la presencia del mosquito transmisor en 30 barrios de la ciudad de Santa Fe

Unión espera que llegue la habilitación de Brahian Cuello para el partido ante Gimnasia (M)

Unión espera que llegue la habilitación de Brahian Cuello para el partido ante Gimnasia (M)

Santa Fe envía 50 brigadistas a la Patagonia para reforzar el combate contra los incendios forestales

Santa Fe envía 50 brigadistas a la Patagonia para reforzar el combate contra los incendios forestales

Último Momento
Dengue: confirmaron la presencia del mosquito transmisor en 30 barrios de la ciudad de Santa Fe

Dengue: confirmaron la presencia del mosquito transmisor en 30 barrios de la ciudad de Santa Fe

Unión espera que llegue la habilitación de Brahian Cuello para el partido ante Gimnasia (M)

Unión espera que llegue la habilitación de Brahian Cuello para el partido ante Gimnasia (M)

Santa Fe envía 50 brigadistas a la Patagonia para reforzar el combate contra los incendios forestales

Santa Fe envía 50 brigadistas a la Patagonia para reforzar el combate contra los incendios forestales

Alertan por el cierre de las exportaciones santafesinas de biodiesel a la Unión Europea

Alertan por el cierre de las exportaciones santafesinas de biodiesel a la Unión Europea

Horror en Miramar: investigan la violación de una adolescente tras un ataque en la playa

Horror en Miramar: investigan la violación de una adolescente tras un ataque en la playa

Ovación
El gobernador Pullaro recibió a los nadadores de la Maratón Santa Fe-Coronda

El gobernador Pullaro recibió a los nadadores de la Maratón Santa Fe-Coronda

Unión espera que llegue la habilitación de Brahian Cuello para el partido ante Gimnasia (M)

Unión espera que llegue la habilitación de Brahian Cuello para el partido ante Gimnasia (M)

Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

Colón negocia la renovación de Lago y rechaza sondeos externos

Colón negocia la renovación de Lago y rechaza sondeos externos

De relegado a pieza clave: Profini se afirmó en Unión

De relegado a pieza clave: Profini se afirmó en Unión

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único