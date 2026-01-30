Unión cambia el chip y ahora piensa en Gimnasia (M) con una baja obligada

El plantel de Unión no descansó luego de la caída ante Lanús y ya prepara el cotejo de la 3ª fecha ante Gimnasia (M), donde Madelón deberá cambiar

Luego del compromiso ante Lanús, en Unión no hubo tiempo para lamentos y ya cambió el chip poniendo la mira en el duelo del próximo lunes frente a Gimnasia de Mendoza en el 15 de Abril, donde Leonardo Madelón deberá meter mano en el equipo por una baja inevitable.

Un cambio obligado en Unión

Valentín Fascendini fue expulsado, por lo que no podrá jugar –se espera que solo reciba a una fecha– y Juan Pablo Ludueña aparece como el principal candidato para ocupar su lugar, luego de haber ingresado en el segundo tiempo frente al Granate.

image Ludueña reemplazaría al expulsado Fascendini en Unión.

En cuanto al parte físico, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de Lautaro Vargas, quien terminó el último encuentro con un corte en la ceja, y de Mateo Del Blanco, que sufrió fisuras dentales. Más allá de esas molestias, ambos llegarían en condiciones y no tendrían inconvenientes para estar a disposición.

• LEER MÁS: Su ciclo en Unión está por terminar y ya asoma un viejo destino

También se registraron algunas sobrecargas musculares en distintos futbolistas, aunque desde el club llevaron tranquilidad y aclararon que no se trata de situaciones de gravedad.

• LEER MÁS: De relegado a pieza clave: Profini se afirmó en Unión

Otro de los focos está puesto en la habilitación de Brahian Cuello, cuya situación administrativa será determinante para saber si podrá ser tenido en cuenta. Distinto es el caso de Lucas Menossi, quien todavía necesita algunos días más de reacondicionamiento físico antes de entrar en consideración.

• LEER MÁS: Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

El plantel continuará con los entrenamientos en el predio Casasol hasta el domingo, cuando por la tarde-noche quedará concentrado a la espera del compromiso ante el Lobo mendocino. Unión se prepara, ajusta detalles y empieza a definir piezas para un nuevo desafío en casa.