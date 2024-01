Buenas sensaciones para Villa Dora en el inicio de la Liga Femenina

Villa Dora no pudo ante el buen equipo de Comodoro Rivadavia

Tras el primer fin de semana, y en medio de una fiesta del vóley, por la disputa de la Liga Nacional Masculina, las Doras volvieron a los entrenamientos, y el próximo viernes partirán rumbo a Buenos Aires para afrontar el segundo weekend. Villa Dora en la sexta posición de la tabla con tres unidades producto de un triunfo y una derrota.

"Las sensaciones tras el comienzo en la Liga fueron buenas. Dentro de lo esperado jugamos un partido duro en La Rioja contra uno de los candidatos. Si bien lo hubiésemos podido hacer mejor, terminamos luchando un buen partido en números en recepción como en defensa, aunque fallamos en ataque y en el saque. Perdimos 3 a 0, aunque en un partido que fue muy disputado" le dijo Estanislao Vachino a UNO Santa Fe.

VillaDora2.jpg En el primer weekend de la competencia, Villa Dora ganó un partido y perdió otro. UNO Santa Fe

El entrenador en jefe de Villa Dora manifestó que "En el segundo partido hicimos lo que teníamos que hacer. Antes de salir habíamos hablado de salir a luchar el partido en La Rioja, era bueno si podíamos rescatar algún punto, pero sabíamos que el CEF hoy es superior a nosotros. Pero no podíamos dejar un punto o un ser en Tucumán y fue lo que logramos. No jugamos bien con Tucumán de Gimnasia, porque es característica de un equipo femenino de corta edad como el nuestro jugamos al nivel de ellos".

"Por suerte fuimos superiores técnica y físicamente y lo pudimos ganar. Con lo cual el primer weekend ha sido positivo, y quedamos satisfechos. Creo que no hemos tocado el techo todavía, las chicas están para más, tengo mucha confianza en ellas, porque me lo demuestran en la cancha y en los entrenamientos que hemos realizado. Igualmente hay cosas para mejorar y seguro iremos evolucionando con el correr de los partidos" consideró el coach oriundo de la ciudad de San Carlos.

A cerca de lo que se viene, el head coach del plantel femenino de las Doras, destacó que "Se vienen dos rivales de visitantes muy duros. Ha sido un arranque bastante pesado. El fin de semana que viene será muy dificil porque nos tocan dos equipos de nivel. Todo el mundo dice que Banco es poco equipo, pero eso no es así, es históricamente al errore del rival. Defiende, defiende, y hace que vos ataques cinco o seis veces, y sino estás fuerte de cabeza te terminás equivocando. Y después nos medimos con River, que no jugó la primera fecha, con lo cual es un rival desconocido pero que sabemos que fácil no es".

VillaDora3.jpg Bacho sostuvo que el equipo todavía no tocó el techo de su rendimiento en la competencia. UNO Santa Fe

En el mismo sentido aseguró que "Si traemos dos o tres puntos de Buenos Aires será positivo, y ni que hablar si traemos cinco o seis. Sobre todo teniendo en cuenta que al otro fin de semana tenemos San Lorenzo y Boca Juniors en nuestra casa, pero que son dos de los candidatos. El apoyo del público es importante, si jugás bien de local te ayuda, pero si jugás mal queda todo en silencio, y no sabés como pueden reaccionar las más chicas. Después tendremos un parate por carnaval, que aprovecharemos para recomponer todo, analizar los tres primeros weekend, y recuperar las chicas que podamos llegar a tener lesionadas"

Santa Fe es sede de la Liga Nacional Masculina, por lo que las instalaciones de Villa Dora se encuentran invadida de clubes de vóley. Bacho opinó que "esto es una locura, algo muy lindo, acá está concentrado el vóley masculino de todo el país. Es la oportunidad de reencontrarse con gente amiga, a muchos los tuve como jugadores, a otros compañeros de equipo, y muchos que ahora son entrenadores. Jugadores históricos, algunos que se están por retirar, técnicos que trabajaron conmigo en selecciones. Todo muy lindo. Ahora es esta Liga Nacional, y la que viene la semana próxima, es algo muy lindo para Santa Fe".

El plantel de Villa Dora está integrado por las siguientes jugadoras: Emma Williner, Melany Detzel, Eugenia Pereyra (capitán), Sophia Macchi, Catalina Forcada, Valentina Moya, Jazmín Ledesma, Lina Decoud, Malena Márquez, Cora Martini, Sofía Calderón, Bárbara Peralta, Catalina Turina, Julia Allub, Tatiana Delgado, Paz Pereyra, Micaela Molina y Abril Araya. El head coach es Estanislavo Vachino, Alejandro Brambilla y Florencia De Leonardis los asistentes técnicos.