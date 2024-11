Campagnuolo, entrenador de arqueros de Racing: "Este esfuerzo va a quedar en la historia"

El entrenador de arqueros y campeón local en 2001 con Racing Club de Avellaneda, Gustavo Campagnuolo, dialogó con el programa ´Futbol y Rosca´ que se emite por Radio Splendid AM 990 y aseguró que el esfuerzo del plantel por conseguir la Copa Sudamericana 2024 va a quedar en la historia.

Este título cortó una racha de 36 años sin un logro internacional, una marca similar a la que el equipo dirigido por Reinaldo Merlo cortó en 2001 con la conquista del Torneo Apertura en el que Gustavo Campagnuolo era el arquero por aquel entonces.

En dialogo con el programa ´Fútbol y Rosca´ que se emite por Radio Splendid AM 990, el ex futbolista y hoy entrenador de arqueros del primer equipo racinguista, afirmó: “Este esfuerzo va a quedar en la historia. Cuando terminó el partido me sentí desbordado porque terminé siendo parte de este logro tan anhelado”.

Además, Campagnuolo se refirió al entrenador Gustavo Costas quién lo hizo llegar al club a principios de año: “Gustavo desde el primer día me dio una tranquilidad absoluta. Gustavo es tal cual como se ve como cuando da las conferencias y todas las formas que él tiene se las contagió a los jugadores. Gustavo Costas tiene muchas virtudes y una de ellas es mostrarse tal cual es”.

“Cuando estás de este lado pensás mucho más de lo que piensa un jugador, pero también está como uno lo transmite. El tema de los penales lo venimos trabajando durante todo el año. La idea es unificar criterios y no es nada fácil. Gabriel Arias tiene todo lo que debe tener un arquero” concluyó el ex arquero de San Lorenzo de Almagro, Deportivo Español, Valencia de España y Tigres de México.