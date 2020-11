Campanella: "Uni es un club donde se cultiva la amistad"

"Universitario tiene ciclos, como todos los clubes, y ahora me parece, no obstante, la pandemia, le han puesto el rumbo de ir para adelante. Uni es un lugar de la amistad. No bajar los brazos nunca. Ha habido gente que trabajó mucho y ha hecho mucho por el club. En eso hay que mencionar al Sapo Meretta, a Carlitos Ferro, Hugo Millaá y Jorge Bruzzone, son dos maestros del rugby. Se han especializado y han estudiado el rugby. Lógicamente, como en toda institución hay diferencias, pero hoy estamos encolumnados en ir para adelante. Tenemos 79 años de vida, nosotros ya estamos grandes, y las renovaciones siempre son buenas" señaló Chiquito Campanella a UNO Santa Fe en un reportaje cargado de emoción y gratos recuerdos.

image.png Campanella es un icono de una época inolvidable del rugby santafesino, que lo tuvo como verdadero protagonista.

Esta semana Universitario cumplió 79 años de vida, y Chiquito fue protagonista de los últimos 25, llegando a ocupar la presidencia. "En Uni ocupé varios lugares, siempre para ayudar. Fui entrenador de la primera junto a Jorge Bruzzone, en realidad yo era ayudante. Recuerdo de ese plantel muy buenos jugadores como el Gabi Bustos, Andrés Irigoyen, el Chino Manassero, los hermanitos Bagnarol, el Gallego Irruarizaga, y no me quiero olvidar de ninguno. También fui presidente del club, fui de transición digo yo, fue motivo de orgullo, pero en Uni debe haber cien personas que se merezcan la presidencia más que yo. Capaz que mi mérito fue haber jugado a un alto nivel, pero de los 79 años que tiene Uni, lo habré hecho los últimos veinticinco, y creo que hay gente con cincuenta o sesenta años, como por ejemplo el Pato Royo".

El seleccionado de la USR

"En el seleccionado jugué también mucho tiempo, incluso en un momento dado fui jugador y entrenador al mismo tiempo, porque nos habíamos quedado sin entrenador. Me tocó jugar en dos etapas diferentes; cuando jugábamos juntos las dos uniones con Paraná, y después directamente con Santa Fe. Habré jugado algo más de diez años, de los cuales cerca de diez años fui el capitán" destacó Campanella, quien jugó cerca de una década en el seleccionado santafesino.

Chiquito recordó que "Cuando jugabamos juntos con Paraná, los entrenadores alternaban, en un momento estuvo el Laucha Doldán, y compañeros recuerdo de los muchachos de El Quillá, como la Polaca Kreczmann, el ruso Eckhart, Ariel Donnet, y de Paraná estaba todo el pack que era de Estudiantes. Ahí te puedo mencionar a Celentano, Camilo Abud que había vuelto de Córdoba, Soffredini, el Ruli Ballester y Pedro Budini, entre otros".

El exdiputado provincial y exconcejal santafesino contó que "Ya jugando solamente en Santa Fe, entrenadores fuimos en un momento junto a Julio Tejerina, y también un montón de generaciones. Entre ellos, uno que vive en Tailandia, un jugador espectacular como Hugo Berra que es de Rafaela. En un momento se armó desde la UAR un seleccionado del Interior, del cual yo participé, y otro que estuvo en el radar fue Manolo Pagani, que era un tercera línea excepcional. No recuerdo en que año fue, pero jugamos contra un equipo de Auckland en cancha de Vélez. Donde la crítica era que eran todos jugadores de Rosario y Mendoza, y a mí me computaron como rosarino. Era muy difícil llegar a un seleccionado, por eso nos ponemos contentos cuando llega un chico como Mayco Vivas, porque antes era impensado".

"Acá vino Oxford Cambridge en 1971, y me tocó jugar ese partido, que se hizo en el Liceo Militar. Después jugué contra los Gazelles, que se disfrazaban por la cuestión del apartheid y que se jugó en Unión. También contra Francia, un seleccionado muy agresivo, muy duro y muy violento, que se jugó en el año 77 en Paraná. Luego en el 82, toman las riendas del seleccionado nacional Guastella e Imhoff, y me convocan a una concentración en Misiones. No quedé, porque yo ya estaba grande, y no estaba ni preparado. Con el seleccionado del interior también jugué varios partidos contra Los Pumas" destacó Campanella sobre aquellos años que lo tuvo como protagonista en el seleccionado santafesino.

image.png Entrenó junto a Juan Manuel Mateo, otro símbolo de nuestro rugby, el seleccionado de Santa Fe cuando se jugó contra Francia en cancha de Colón.

Recordó a varios dirigentes del rugby santafesino, y enumeró a "no puedo dejar de mencionar, porque lo fue en los momentos más dificiles de la USR y que fue Rodolfo Paraván, pero también a otro histórico como Naldo Landi. Hay dirigentes jóvenes como Julio Tejerina, un enamorado y fanático del rugby, y trabajadores incansables como Macoco Del Sastre, Jorge Bruzzone, el caso de Fefe Caputto, Hugo Millaá, y tantos otros como Coco Carughi, Patricio Favre, Raúl De Biaggio, Roberto Moreno, los muchachos de Rafaela como Omar Operto y el Nene Defagot".

El presente del rugby argentino

No caben dudas que la pandemia de coronavirus dejará su huella marcada en el corazón del rugby argentino y en el de sus clubes. Sobre esta cuestión Chiquito Campanella resaltó que "me parece que va a dejar una calamidad. El proceso de entrenamiento de Los Pumas fue hecho hace 60 días, y se nos desestimuló a todos los profesionales que habíamos armado con los Jaguares, que fue una campaña excepcional, y me parece que vamos a tener efectos muy negativos esta post pandemia para el rugby argentino".

También señaló que "si seguimos manteniendo el proyecto o el concepto de que el rugby argentino hay que regionalizarlo, hay que mantenerlo amateur, hay que generar cosas, y vamos a tener los mismos problemas que tienen las demás disciplinas deportivas, sobre todo la cuestión económica. Hoy mantener un club, durante un año cerrado, los socios desaparecen. A esto se agrega la mala prensa que nos generó el tema Villa Gesell. Hay clubes que han crecido como CRAI, Santa Fe Rugby, Uni, CRAR o Alma Juniors, pero estamos al mismo nivel de los de Rosario. Pero recuperarlos al mismo nivel es muy complicado".