Campaz cambió la historia: Central remontó ante Aldosivi y llega con confianza a la Copa Libertadores

El colombiano ingresó entre silbidos y terminó siendo decisivo: marcó un gol y participó del otro en el 2-1 del Central ante Aldosivi.

Rosario Central reaccionó a tiempo y derrotó 2-1 a Aldosivi en el Gigante de Arroyito, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Jaminton Campaz fue determinante en la remontada: ingresó en el segundo tiempo, participó directamente en los dos goles y transformó los cuestionamientos iniciales en aplausos. El Canalla consiguió así su segunda victoria consecutiva.

Campaz, del rechazo a la ovación

El partido tuvo un condimento especial desde antes del ingreso de Campaz. El colombiano atraviesa días de incertidumbre debido a la posibilidad de continuar su carrera en el América de México, situación que incluso provocó que se ausentara de dos entrenamientos durante la semana. Por ese contexto, cuando Jorge Almirón decidió mandarlo a la cancha en el complemento, el futbolista recibió algunos silbidos desde las tribunas del Gigante de Arroyito.

Sin embargo, el colombiano respondió de la mejor manera posible: dentro del campo de juego. Su participación fue decisiva para que Rosario Central pudiera dar vuelta un partido que se había complicado.

Aldosivi sorprendió con un golazo

El conjunto marplatense había conseguido ponerse en ventaja apenas comenzado el segundo tiempo. A los siete minutos, Alan Sosa aprovechó una salida defectuosa de Jeremías Ledesma y sacó un remate espectacular desde mitad de cancha. La pelota tomó una trayectoria inesperada y terminó dentro del arco del Canalla, para establecer el 1-0 y generar preocupación entre los locales.

Aldosivi había encontrado una ventaja inesperada y parecía dispuesto a defenderla para conseguir su primera victoria del campeonato. Sin embargo, Central reaccionó rápidamente y encontró en Campaz a su principal arma ofensiva.

El colombiano volvió a ser decisivo

Al igual que había ocurrido el último fin de semana frente a River, Campaz volvió a tener incidencia directa en un gol que terminó siendo en contra. El extremo recibió abierto, buscó generar peligro y lanzó un centro que terminó desviándose en un futbolista de Aldosivi antes de ingresar al arco. De esta manera, Central encontró el empate y recuperó el impulso que necesitaba.

El 1-1 modificó por completo el desarrollo del encuentro. El Canalla comenzó a adelantarse en el campo y encontró más espacios para atacar.

Campaz apareció para completar la remontada

Cuando el partido estaba igualado, el colombiano volvió a aparecer en el lugar indicado. Después de una jugada ofensiva del conjunto rosarino, Campaz quedó frente al arco y solamente tuvo que empujar la pelota para establecer el 2-1.

Así, el futbolista que había sido recibido con silbidos terminó convirtiéndose en el gran protagonista de la noche. Su actuación no solo permitió que Central se quedara con los tres puntos, sino que también volvió a instalarlo como una pieza importante en el funcionamiento ofensivo del equipo de Almirón.

Central se ilusiona antes de la Libertadores

Con la victoria, Rosario Central consiguió encadenar dos triunfos consecutivos y alcanzó los siete puntos en el Torneo Clausura. El equipo dirigido por Jorge Almirón ocupa actualmente el tercer puesto de la Zona B y atraviesa un buen momento antes de afrontar su próximo desafío internacional.

El Canalla deberá visitar a Barracas Central en la quinta jornada del campeonato, pero antes tendrá la cabeza puesta en su compromiso por la Copa Libertadores.

La remontada frente a Aldosivi le permitió ganar confianza y llegar con mejores sensaciones a una etapa importante de la temporada.

Aldosivi sigue sin ganar

La realidad del conjunto marplatense es completamente diferente. Después de cuatro jornadas disputadas, Aldosivi todavía no logró conseguir una victoria en el campeonato.

El Tiburón apenas pudo sumar un punto, producto del empate conseguido frente a Defensa y Justicia en la primera fecha, y permanece en la zona baja de la tabla.

Ahora tendrá una nueva oportunidad para cortar la racha negativa. Su próximo compromiso será frente a Tigre, el sábado 15 de agosto, donde buscará finalmente conseguir su primer triunfo en el Torneo Clausura 2026.