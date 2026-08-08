Estudiantes visita a Riestra en busca de una victoria que le permita recuperar terreno en el Torneo Clausura

El Pincha enfrenta al Malevo este sábado en el Bajo Flores, con ambos equipos obligados a recuperarse después de perder.

Deportivo Riestra recibirá este sábado a Estudiantes de La Plata por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 14.45 en el estadio Guillermo Laza y tendrá como árbitro a Andrés Merlos. Los dos equipos llegan después de una derrota y necesitan sumar para volver a acomodarse en el campeonato.

Riestra busca recuperarse

El conjunto dirigido por Guillermo Duró intentará volver a hacerse fuerte como local después de dos derrotas consecutivas.

El Malevo había comenzado el torneo de gran manera, con una contundente goleada 3-0 sobre Boca en La Bombonera. Sin embargo, no pudo mantener ese rendimiento y en su última presentación cayó 1-0 frente a Barracas Central.

Para este partido, Duró analiza modificaciones en la mitad de la cancha y en el ataque con el objetivo de recuperar intensidad y mejorar su producción ofensiva.

Estudiantes y un calendario exigente

El Pincha acumula tres puntos sobre nueve posibles en el inicio del Clausura. Su último compromiso terminó en derrota por 1-0 ante Boca, en un encuentro correspondiente a una fecha que había quedado pendiente.

Alexander Medina sabe que necesita volver al triunfo, pero también debe administrar el desgaste de un calendario cargado. Estudiantes tiene por delante los octavos de final de la Copa Libertadores y el clásico frente a Gimnasia, por lo que podría presentar algunas variantes.

La rotación podría alcanzar principalmente a los jugadores ofensivos, buscando preservar a los futbolistas que tendrán mayor protagonismo en los próximos compromisos.

Posibles formaciones

Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Banegas. DT: Guillermo Duró.

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eros Mancuso, Valente Pierani, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Joaquín Pereyra; José Sosa, Gabriel Neves; Facundo Farías, Adolfo Gaich y Edwuin Cetré. DT: Alexander Medina.

El partido se disputará este sábado desde las 14.45, en el estadio Guillermo Laza, ubicado en el Bajo Flores, con el arbitraje de Andrés Merlos y en el Var estará Silvio Trucco.