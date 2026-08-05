Se confirmó donde se jugara el Trofeo de Campeones

El Trofeo de Campeones ya se confirmo. Se jugara en en el estadio Mario Alberto Kempes, donde Belgrano de Córdoba se enfrentara al ganador del Torneo Clausura.

La Liga Profesional confirmó que la próxima edición del Trofeo de Campeones ya tiene sede y fecha definida: la final se jugará el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, uno de los escenarios más importantes del país, donde se conocerá al nuevo ganador de la competencia.

El encuentro tendrá como protagonista a Belgrano de Córdoba, vencedor del Torneo Apertura, que espera por el equipo que se consagre en el Clausura, certamen que todavía continúa en desarrollo y que determinará al rival del conjunto cordobés.

El elenco dirigido por el “Pirata” volverá a presentarse en un escenario conocido, ya que en ese mismo estadio logró quedarse con el Apertura tras derrotar 3-2 a River en una recordada definición. Ahora buscará repetir la historia y sumar una nueva estrella frente a su gente.

La final del Clausura, instancia que definirá al otro participante del Trofeo de Campeones, se llevará adelante el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Córdoba se prepara para recibir otra gran cita deportiva

La elección del Kempes generó satisfacción en las autoridades provinciales. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó la decisión de la AFA y aseguró que la llegada de una nueva final deportiva representa un reconocimiento a la capacidad organizativa de la provincia.

“Es un orgullo que Córdoba vuelva a ser protagonista de un evento de esta magnitud”, expresó Llaryora, quien resaltó las condiciones del estadio, la infraestructura disponible y la experiencia adquirida en la organización de competencias nacionales e internacionales.

Por su parte, el titular de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, remarcó la importancia de recibir partidos de alto nivel y señaló que la designación es producto del trabajo realizado para posicionar a la provincia dentro del calendario deportivo.

Con un aforo cercano a los 57 mil espectadores, el Kempes se mantiene como uno de los estadios más destacados de Argentina. A lo largo de los últimos años albergó finales de Copa Argentina, encuentros de la Selección, partidos internacionales y distintas competencias deportivas.

La disputa del Trofeo de Campeones volverá a generar movimiento en Córdoba, con una importante llegada de visitantes que impulsará sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios durante la jornada decisiva.