Después de 4 meses, Colón vuelve al Brigadier y Medrán perfila el once

Colón prepara su estreno ante Deportivo Madryn. Medrán define el equipo y la pulseada en ataque se inclina por Lucas Cano junto a Bonansea.

13 de febrero 2026 · 19:13hs
Después de 4 meses, Colón vuelve al Brigadier y Medrán perfila el once

Después de cuatro meses de espera, Colón volverá a presentarse ante su gente en el Brigadier López y la expectativa desborda las tribunas. En la antesala del cruce frente a Deportivo Madryn, Ezequiel Medrán ajusta las últimas piezas y todo indica que Lucas Cano le ganaría la pulseada a Conrado Ibarra para meterse en el once inicial.

La duda en el área

La incógnita en la semana pasó por el acompañante de Alan Bonansea en el frente de ataque. Si bien el cuerpo técnico evaluó distintas variantes, la tendencia marca que Cano se movería como referencia móvil, atacando el primer palo y ofreciendo rupturas a espaldas de los centrales, mientras Bonansea podría plantarse más como faro y pivoteo en el último tercio.

La decisión no es menor: el Sabalero necesita eficacia en las áreas y presencia en zona de definición para romper bloques compactos, una constante en la Primera Nacional. Cano aportaría desmarque y agresividad en la presión alta, un rasgo que Medrán pretende sostener desde el arranque.

El once que toma forma en Colón

En cuanto al dibujo, Colón se perfila con Matías Budiño bajo los tres palos; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet en la última línea; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz e Ignacio Lago en el mediocampo; y la dupla ofensiva compuesta por Cano y Bonansea.

LEER MÁS: Colón afianza su alianza estratégica con Spreen en la Primera Nacional

La estructura sugiere un 4-4-2 flexible, con delanteros capaces de cerrarse para poblar la zona de gestación y laterales con proyección para ensanchar el campo. La clave estará en la circulación interior y en la capacidad de lastimar por bandas para abastecer a los delanteros.

El regreso al Brigadier no es un partido más: es el reencuentro con una hinchada que aguardó cuatro meses para volver a empujar desde la tribuna. Y en ese escenario, la elección del “9” no es solo una cuestión táctica, sino también un mensaje de intenciones para un debut que puede marcar el pulso del semestre.

