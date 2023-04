Caruso Lombardi, con los tapones de punta sobre los fallos del VAR: "Ahora al que le tocó fue a Colón"

Este martes, el siempre polémico Ricardo Caruso Lombardi charló con La Radio de UNO 106.3, a través del equipo Dial Deportivo, sobre el foco de los reclamos en la actualidad del fútbol argentino: el VAR. Justamente, luego de la acción clara que no le cobraron a Colón en el empate ante Platense.

"Vi el partido. Veo en realidad todos los partidos. El único que juega a las dos de la tarde es Barracas para que no lo vea nadie. Después, te pueden poner varios partidos a la misma hora", apuntó.

Luego, salió con los tapones de punta por lo que viene pasando: "El otro día, los dos penales que no le dieron a Platense contra Barracas fueron increíbles. El problema es que al VAR lo manejan humanos y sino están preparados, se complica. Una cosa es si son ineptos, pero si no lo son porque están bien capacitados y lo hacen porque están mandados, no pueden trabajar de esto. Pero como se salió campeón y están todos de joda, está todo bien".

agarrón Pierotti.jpeg Aún está la polémica por el penal que no le dieron a Colón ante Platense.

"Ahora al que le tocó fue a Colón. A veces hay que fijarse quiénes van al VAR y contra qué equipos, que lógico son beneficiados. La mayoría no habla porque tienen miedo. Los presidente no se quejan y debe ser por algo", apuntó.

En el final, se opinó sobre los técnicos de Colón y Unión: "Hablé varias veces con el Gallego (Méndez). Es muy efusivo. Pero como todos, depende de los resultados, sobre todo en equipos que vienen muy golpeados y donde los técnicos tienen que meterle mucho más. Con el otro técnico (Néstor Gorosito) no tengo relación, así que no opino de alguien a quién no conozco".