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Unión cambia sobre la hora para enfrentar a Central Córdoba

Lucas Ayala no terminó bien la activación de hoy y Bruno Pittón sería su reemplazante. Madelón mantendrá el resto de la formación que venció a Lanús.

Ovación

Por Ovación

10 de agosto 2026 · 17:10hs
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Unión cambia sobre la hora para enfrentar a Central Córdoba

Unión deberá afrontar un cambio inesperado para medirse esta noche con Central Córdoba. Lucas Ayala quedó fuera debido a una molestia muscular que le impidió completar con normalidad los ejercicios previos al encuentro. Leonardo Madelón es probable que decida no arriesgar al defensor y Bruno Pittón ocuparía su lugar en el lateral izquierdo desde el comienzo del partido de hoy.

LEER MAS: Unión tiene sus concentrados para recibir a Central Córdoba

Ayala no llega y Pittón ocupará su lugar

La situación de Ayala generó preocupación durante las horas previas al compromiso. El lateral izquierdo ya había terminado con molestias el encuentro anterior frente a Lanús, cuando debió abandonar el campo durante el segundo tiempo de la victoria por 2-1.

En aquella oportunidad, Madelón había explicado que el jugador presentaba una fatiga muscular. Sin embargo, su evolución era favorable pero finalmente quedó descartado para el choque correspondiente a la cuarta jornada de la Zona A del Torneo Clausura, por que no termino bien el ultimo entrenamiento.

Ante esta baja, el entrenador rojiblanco optó por Bruno Pittón para cubrir el sector izquierdo de la defensa. De esta manera, Unión conservará prácticamente la misma estructura que utilizó en el triunfo frente al Granate.

La formación del Tatengue ante el Ferroviario

Con Pittón desde el inicio, el conjunto santafesino presentará una sola modificación respecto del equipo que comenzó el último partido y una duda, que sería mantener a Misael Aguirre o apostar por Luna Diale.

Matías Mansilla será el arquero, mientras que la última línea estará compuesta por Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Bruno Pittón.

En la mitad de la cancha jugarán Julián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira e Ignacio Malcorra. En ofensiva, Misael Aguirre o Mauro Luna Diale y Cristian Tarragona.

Probable formación: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Bruno Pittón; Julián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira e Ignacio Malcorra; Misael Aguirre y Cristian Tarragona.

Unión Central Córdoba cambio
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