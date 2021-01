Central Córdoba ya tiene otras dos caras nuevas

"Ya está todo arreglado. Me voy a Córdoba directo (lugar donde trabaja desde el Ferroviario), aunque tengo que firmar la extensión del contrato con Chacarita", contó el jugador al sitio partidario La gloriosa tricolor. En principio, la operación le dejará a la entidad de San Martín un rédito de 1,2 millones de pesos, mientras que la opción de comprar la mitad del pase será tasada en 350 mil dólares.

Por su lado, el colombiano Dixon Rentería, de 25, procede del Santa Fe de Bogotá, que también lo cederá por un año. El defensor también vistió la camiseta de Llaneros de La Guaira (Venezuela) y Unión Magdalena, entre otras entidades.

De este modo, el equipo dirigido por el DT cordobés Gustavo Coleoni ya tiene cinco caras nuevas, con miras al próximo torneo. Anteriormente ya se habían sumado el lateral derecho Gonzalo Bettini (ex Huracán), el arquero Andrés Mehring (ex Liverpool de Uruguay) y el mediocampista Carlo Lattanzio (ex Estudiantes de La Plata).

En tanto, según consignó el diario santiagueño Panorama, la institución continúa efectuando gestiones para recuperar la ficha del delantero Leonardo Sequeira, quien debe solucionar su desvinculación desde Belgrano para volver a Central Córdoba.