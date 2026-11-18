El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol adelantó que las Eliminatorias tendrán un sistema similar a la Nations League.

Las Eliminatorias sudamericanas podrían experimentar una transformación histórica de cara al Mundial 2030. La clasificación anticipada de Argentina, Uruguay y Paraguay, por su condición de anfitriones, obligó a replantear el sistema de competencia. En ese contexto, desde la Asociación Uruguaya de Fútbol anticiparon que la Conmebol trabaja en un formato diferente, con características similares a la Nations League europea y un título.

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, sorprendió al anticipar que la próxima edición de las Eliminatorias tendrá modificaciones importantes respecto del sistema tradicional.

La principal novedad sería la implementación de una competencia inspirada en la UEFA Nations League, que permitiría mantener la exigencia deportiva entre los seleccionados sudamericanos y sumar un nuevo incentivo a los encuentros clasificatorios.

"La próxima Eliminatoria va a tener un formato diferente, al estilo de la Liga de Naciones, y se competirá por un título", aseguró Alonso antes del amistoso en el que Uruguay goleó 5-0 a República Dominicana.

El dirigente también destacó el significado que tendría esta transformación para el fútbol continental.

"Es una nueva era, con una renovación de la ilusión", expresó al referirse al proyecto que analiza la Conmebol.

Aunque todavía no se conocen los detalles del reglamento, la intención sería ofrecer una competencia atractiva, con partidos de mayor importancia y la posibilidad de disputar un trofeo, además de definir los lugares disponibles para el Mundial.

El modelo europeo funciona como referencia por su capacidad para transformar parte del calendario internacional en enfrentamientos oficiales, reduciendo la dependencia de los amistosos tradicionales.

Sin embargo, la Conmebol todavía no confirmó cómo se organizarán los grupos, cuántos partidos se disputarán ni de qué manera se determinarán los clasificados.

Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen su lugar asegurado en el Mundial

La necesidad de modificar el sistema está directamente relacionada con una particularidad de la Copa del Mundo 2030.

El certamen tendrá seis países anfitriones distribuidos en tres continentes: España, Portugal y Marruecos serán las sedes principales, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán encuentros conmemorativos por el centenario del primer Mundial.

Esta organización especial les garantiza a los tres representantes sudamericanos su participación en la competencia, por lo que no necesitarán conseguir la clasificación mediante las Eliminatorias.

La situación genera un escenario inédito para la Conmebol, que habitualmente organiza un torneo de todos contra todos entre sus diez selecciones.

En el formato utilizado para el Mundial 2026, Sudamérica contó con seis plazas directas y una posibilidad adicional de clasificación mediante el repechaje intercontinental.

Con tres países ya clasificados como anfitriones, surge una incógnita fundamental: cómo se distribuirán los cupos restantes y qué sentido competitivo tendrá mantener el sistema tradicional.

Si se conservaran las condiciones habituales, la cantidad de selecciones con posibilidades de acceder al Mundial sería considerablemente mayor en relación con los lugares disponibles, aunque todavía resta conocer cómo resolverá FIFA la distribución definitiva.

Por eso, la posibilidad de incorporar un campeonato con un título propio aparece como una alternativa para sostener la competitividad y el interés durante todo el proceso.

De momento, las declaraciones de Ignacio Alonso representan el principal adelanto sobre los cambios que se proyectan.

La Conmebol deberá definir oficialmente el reglamento de las próximas Eliminatorias, que podrían marcar el comienzo de una nueva etapa para las selecciones sudamericanas en el camino hacia el Mundial 2030.