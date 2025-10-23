Uno Santa Fe | Ovación | ATP 500 de Viena

Cerúndolo perdió ante Bublik y quedó eliminado en el ATP 500 de Viena

Francisco Cerúndolo se despidió rápidamente del ATP 500 de Viena tras caer en octavos de final ante Alexander Bublik por 6-4, 6-2

23 de octubre 2025 · 17:20hs
Cerúndolo perdió ante Bublik y quedó eliminado en el ATP 500 de Viena

Francisco Cerúndolo se despidió rápidamente del ATP 500 de Viena tras caer en octavos de final ante Alexander Bublik por 6-4, 6-2. El partido, que duró apenas una hora y cinco minutos, tuvo a Bublik como dominador absoluto, dejando al argentino sin respuesta y avanzando a la siguiente ronda.

Ahora se enfrentará al ganador del duelo entre Sinner y Cobolli.

Bublik fue demasiado para Cerúndolo en el ATP 500 de Viena

El primer set se definió con un quiebre clave al inicio, que marcó el ritmo del parcial. Cerúndolo tuvo tres oportunidades de break a lo largo del set, pero no pudo concretar ninguna, lo que le impidió igualar el marcador.

En el segundo set, un nuevo quiebre en el tercer juego terminó de complicar al bonaerense, que no logró recuperarse y vio cómo su rival sellaba el triunfo de manera contundente.

Tras su reciente éxito en el torneo exhibición de Hong Kong, donde se coronó campeón, Cerúndolo no logró mantener el nivel y se despide de uno de los últimos torneos de la temporada, dejando a sus seguidores con la expectativa de su regreso en 2026.

ATP 500 de Viena Francisco Cerúndolo Alexander Bublik
