Cesantearon al DT de Roma, que no tenía en cuenta a Paredes

En lo que va de la Serie A, doce partidos, Paredes apenas fue titular en una ocasión, en la segunda jornada. A partir de allí siempre ocupó un lugar en el banco y apenas sumó 59 minutos. Todo ello en medio de una crisis futbolística que hace que el equipo capitalino ocupe la decimosegunda posición de la tabla, lejos de la clasificación a copas europeas.

Hace poco le preguntaron sobre el posteo que hizo su padre, con un 2025 y la imagen de su hijo con la camiseta azul y oro, que provocó estupor en los hinchas del Xeneize después del trascendido de que el mediocampista había sido contactado por el flamante entrenador Fernando Gago: “Mi papá está re loco, pero bien, bien, tranquilo. Vivo mi vida tranquila, vivo mi carrera día a día y, como digo siempre, lo que tenga que pasar, pasará. Vamos a seguir viendo”.

Después aprovechó para aclarar que no fue contactado por Gago: “No hablé con Fer, no. Me parece espectacular su designación como DT. Tiene un estilo de juego que a mí me encanta. Obvio que me gusta, es un entrenador que ha demostrado que puede estar a la altura, así que ojalá que le vaya de la mejor manera porque le tengo un gran cariño”.