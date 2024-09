Chiabotto llega a Colón para reforzar el juego interior

Forneris: "Me quedé a pelearla y hoy tengo mi recompensa"

Más adelante admitió que “estoy tranquilo, quiero dar una mano y llegar de la mejor manera al inicio de la temporada. Jugué antes de 9 de Julio en Atenas de Mendoza, después de irme de La Unión de Colón. Es un torneo donde los equipos se arman bien, lo usé como una preparación para la próxima temporada”.

El interno subrayó que “mis expectativas personales son encontrar una regularidad en lo físico y en el juego. Voy a dar un paso para potenciar las cosas que tengo. Hablé con el técnico, me dará la confianza. En el equipo hay jugadores de experiencia. Es una zona dura, debutamos contra San Isidro que la temporada anterior tuvo el récord de victorias”.

Chiabotto también expresó que “estoy agradecido a Colón que me da esta posibilidad de jugar la Liga Argentina. Quiero encontrar la mejor versión de mí, no me voy a rendir, uno siempre intenta mejorar en el día a día”.