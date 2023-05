Chiaraviglio sigue haciendo historia: sumó su 16º título Nacional

El segundo puesto en la prueba fue para Nicolas Yglesias Nascimento, el brasileño radicado en Mar del Plata, quien marcó 4.80, mientras que el tercer lugar del podio correspondió a Alejandro Zahir Romano de Suardi con un registro de 4.20. En el caso de Germán, su marca de campeonato es 5.65 lograda hace casi dos décadas (2006 en Santa Fe).

Solamente un atleta en la historia de los Nacionales ha ganado su especialidad en 16 oportunidades: se trata de otro santafesino, Juan Cerra, quien lo hizo en lanzamiento del martillo.

Chiaraviglio es uno de los máximos ganadores de títulos nacionales individuales en la historia de los Campeonatos (la lista es encabezada por Domingo Amaison con 24, Germán Lauro con 22 y Marcelo Pugliese con 17, pero sumando varias especialidades. Con 16 están Cerra, Chiaraviglio, José Vallejo y Joaquín Arbe).

Chiaraviglio.jpg El garrochista santafesino en el primer lugar del podio en Concepción del Uruguay junto a su hija Ámbar. gentileza Sebastián Lasquera

En la edición 103º del Campeonato Nacional de Mayores de Atletismo que se lleva a cabo en el Centro de Educación Física N.º 3 Hugo Mario La Nasa, Germán estuvo acompañado por su hija Ámbar, por su señora Pía Gaite, por su entrenador Javier Benítez, y su hermana, Valeria Chiaraviglio.

Sin dudas un hermoso capítulo en la carrera deportiva del atleta santafesino, porque se sintió muy bien saltando, porque lo pudo compartir con su familia y equipo de trabajo, y porque sigue vigente, sano y disfrutando de lo que más le gusta hacer que es saltar. Ahora vendrán otros objetivos, el más inmediato el Gran Prix Sudamericano en el mismo escenario del Nacional en Concepción del Uruguay.

"Estoy muy contento, muy feliz, este es el título número dieciséis, alegre porque me fue mejor que el año pasado, el cual había sido difícil, y ahora me siento muy bien. Me voy contento por este nuevo título" aseguró Chiaraviglio en Concepción del Uruguay, tras haberse consagrado nuevamente campeón argentino en la provincia de Entre Ríos.

El garrochista de nuestra capital indicó que "cuesta un poco hacer las marcas, hay poca competencia, y los Nacionales se vuelven los escenarios para competir. El estímulo es poder saltar lo más alto que pueda, con la particularidad que el argentino brinda puntos para el ránking mundial, eso está bueno, es una buena marca 5.50, porque a pesar de haber sido un día soleado y hermoso, el viento para los que entienden de nuestra disciplina el viento de costado un poco complica".

"Es un año muy importante, no da respiro el calendario deportivo, cuando uno tiene objetivos a largo plazo, a mi edad, cuesta un poquito más. Está bueno tener los próximos meses tener varios eventos superimportantes. Ahora me preparo para el Sudamericano que es clave, y por supuesto, los juegos Panamericanos. Intento sumar puntos para estar en el Mundial de Budapest que se hace en agosto, casi un mes después del Sudamericano" sostuvo el representante de Velocidad y Resistencia.