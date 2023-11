"Coincido con Chilavert, Mendéz debió respetar a Unión antes de ir a Vélez"

• LEER MÁS: Unión y la urgencia de no ser un equipo de segundos tiempos

Asimismo, retrucó: "Un árbitro cuando sale a dirigir ya tiene un objetivo y se nota, pero nadie lo dice por miedo. Antes quizás me callaba, pero ahora no, porque veo la realidad".

Pero no quedó solo ahí: "Antes había una comisión que no sabía nada y ahora llega una nueva que espero le vaya bien y sino, lo criticaré, porque siempre me rompí el lomo por Vélez, por más que no me den trabajo. No me voy a callar nunca. No somos cualquier club. Vélez es grande y no hay que tener miedo y decir las cosas".

En otro tramo, bancó al Gallego Méndez por romper la pared por su calentura en el partido ante Argentinos: "Cuando a vos te roban quedás traumado y en ese momento seguro estaba fuera de sí. Hay que ponerse en su lugar y se descargó contra una pared, que mejor que ir a pegarle a alguien, como el árbitro".

Sebastián Méndez.jpg Raúl Pacha Cardozo criticó a Sebastián Méndez por la forma que dejó Unión para llegar a Vélez. @Velez

Mientras que en el final, sí hay un aspecto que no comparte con Méndez: "Opino igual que (el exarquero paraguayo José Luis Felix) Chilavert. Por más que Vélez te busque, tenés que respetar a la gente que confió en vos, que fue Unión. Yo no hubiera hecho eso. Primero terminaba el contrato y, si me querían, que me esperen. Sé que la situación de Vélez era difícil, pero en mi caso soy muy respetuoso en ese sentido y creo que ahí no le doy la mano derecha a Gallego".