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Seguí el minuto a minuto de Unión vs Agropecuario por los 32vos

El Tatengue pone primera en la Copa Argentina frente a Agropecuario, en un cruce eliminatorio que exige precisión, carácter y eficacia para seguir en carrera.

Ovación

Por Ovación

30 de marzo 2026 · 21:17hs
Seguí el minuto a minuto de Unión vs Agropecuario por los 32vos

En un duelo de alto voltaje y sin margen de error, Unión se mide ante Agropecuario por los 32avos de final de la Copa Argentina, con la obligación de imponer su jerarquía en un formato de eliminación directa donde cada detalle táctico puede inclinar la balanza y definir la continuidad en el certamen.

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Inició el partido

Ya juega Unión ante Agropecuario.

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4' 1T: Tiro al arco de Agropecuario Argentino

Carlos Auzqui pateó al arco y la tiró afuera.

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16' 1T: Tiro al arco de Unión

Brahian Cuello pateó al arco y la tiró afuera.

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19' 1T: Unión tuvo una chance clara

Cuello envía un centro preciso desde la banda y Tarragona gana en soledad por arriba, conectando con un cabezazo: la primera llegada de peso del Tatengue.

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25' 1T: Unión busca el arco

Julián Palacios remata, pero su disparo se va desviado.

Alineaciones de Unión y Agropecuario

Unión saldrá a la cancha con Matías Mansilla en el arco; Emiliano Álvarez, Juan Pablo Ludueña, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco en defensa; Julián Palacios, Mauro Pittón y Rafael Profini en la mitad de la cancha; mientras que Brahian Cuello, Cristian Tarragona y Agustín Colazo conformarán el tridente ofensivo.

En el banco de suplentes estarán Lucas Meuli, Alex Maizon Rodríguez, Claudio Corvalán, Bruno Pittón, Lautaro Vargas, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Franco Fragapane, Tomás González, Marcelo Estigarribia, Augusto Solari y Misael Aguirre. El entrenador es Leonardo Madelón.

Por su parte, Agropecuario Argentino formará con Luciano Acosta bajo los tres palos; Matías Molina, Facundo Sánchez, Alan Aguirre y Jorge Cabello en la última línea; Rodrigo Mosqueira, Jorge Valdez Chamorro y Rodrigo Castro en el mediocampo; y Enzo Aguirre, Brian Blando y Carlos Auzqui en el frente de ataque.

Como alternativas estarán Germán Salort, Milton Ramos, Federico Pérez, Santiago Gallucci Otero, Braian Aranda, Diego Vásquez, Danilo Ruiz Díaz, Alejandro Gagliardi y Lorenzo Barrera. El director técnico es Adrián Adrover.

Agropecuario Unión Copa Argentina Brahian Cuello
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