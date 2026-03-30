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Unión busca reaccionar en la Copa Argentina y evitar sorpresas en Rosario

Unión enfrentará a Agropecuario por los 32avos de final de la Copa Argentina con varias modificaciones y la necesidad de dejar atrás la última derrota.

Ovación

Por Ovación

30 de marzo 2026 · 07:26hs
Unión busca reaccionar en la Copa Argentina y evitar sorpresas en Rosario

UNO | José Busiemi

Unión se presentará este lunes por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026 frente a Agropecuario Argentino, en un duelo que se disputará desde las 21.15 en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa. El encuentro contará con el arbitraje de Sebastián Zunino y será televisado por TyC Sports.

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El equipo conducido por Leonardo Madelón llega con la necesidad de reponerse tras la derrota ante Defensa y Justicia, que puso fin a una racha de seis partidos sin perder. A pesar de ese traspié, el Tatengue mantiene un buen presente en el Torneo Apertura, donde se ubica entre los protagonistas.

Agropecuario, un rival con desgaste y otra prioridad

En la previa, Agropecuario aparece condicionado por el calendario. El conjunto bonaerense viene de jugar el viernes ante Ciudad de Bolívar y tendrá poco descanso para afrontar este compromiso.

Además, su entrenador, Adrián Adrover, fue claro al bajarle el tono al encuentro: “El partido que menos importancia tiene para nosotros es el de Unión”, expresó, dejando en evidencia que la prioridad está puesta en la Primera Nacional, donde el equipo marcha en la mitad de la tabla.

Madelón mete mano y apuesta por nuevas variantes en Unión

Lejos de sostener una base con retoques mínimos, Madelón decidió realizar cuatro modificaciones con un objetivo claro: encontrar nuevas alternativas y potenciar el funcionamiento colectivo.

Leonardo Madelón
Leonardo Madel&oacute;n meter&aacute; cuatro cambios en Uni&oacute;n para el debut en Copa Argentina frente a Agropecuario.

Leonardo Madelón meterá cuatro cambios en Unión para el debut en Copa Argentina frente a Agropecuario.

En defensa, ingresarían Emiliano Álvarez y Valentín Fascendini. En el mediocampo, se daría el regreso de Julián Palacios, ya recuperado de su lesión, mientras que en ataque aparecería Agustín Colazo.

LEER MÁS: Una baja y un retorno inesperado en Unión para el cruce de Copa Argentina ante Agropecuario

Los que dejarían su lugar serían Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Augusto Solari y Marcelo Estigarribia. Además, Diego Díaz no será tenido en cuenta por una molestia física.

El esquema no se toca: el 4-4-2 seguirá siendo la base, aunque con mayor frescura y variantes en distintos sectores del campo.

Unión quiere sostener su protagonismo en la Copa

El Tatengue intentará ratificar lo hecho en su última participación en la Copa Argentina, donde alcanzó su mejor campaña histórica. Con un presente alentador y mayor jerarquía en nombres, parte como favorito ante un rival exigido desde lo físico.

En Rosario, Unión tendrá una doble misión: volver al triunfo y evitar sorpresas para seguir avanzando en una competencia que siempre ofrece escenarios impredecibles.

Formaciones de Unión y Agropecuario

Unión: Matías Mansilla; Emiliano Álvarez, Juan Pablo Ludueña, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Agropecuario: Luciano Acosta; Federico Pérez, Facundo Sánchez, Alan Aguirre, Milton Ramos; Rodrigo Mosqueira, Jorge Valdez, Santiago Gallucci, Brian Blando; Carlos Auzqui, Alejandro Gagliardi. DT: Adrián Adrover.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Hora de inicio: 21.15.

TV: TyC Sports.

Unión Copa Argentina Agropecuario
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