Colapinto disputará su segundo GP de Estados Unidos: ¿cuáles son los horarios?

El piloto argentino de Alpine terminó décimo el año pasado y sumó un punto.

13 de octubre 2025 · 12:50hs
El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, disputará el Gran Premio de Estados Unidos este fin de semana, en el marco de la fecha 19 de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Este viernes desde las 14.30 horas, se dará inicio al fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos con la primera práctica libre. Más tarde, a las 18.30 horas, tendrá lugar la clasificación sprint.

La fecha continuará el sábado con la sprint a las 14 horas y, a las 18, la clasificación para determinar la parrilla de salida de la carrera principal del domingo que será desde las 16 horas.

Las particularidades del GP de Estados Unidos

El Gran Premio de Estados Unidos se disputará en el Circuito de las Américas en la ciudad de Austin, en el Estado de Texas.

El piloto argentino Colapinto tendrá su segunda experiencia en este evento, tras el décimo puesto que obtuvo el año pasado con la escudería Williams. Esta temporada, el joven pilarense buscará repuntar la pobre imagen que está dejando en el Campeonato Mundial a bordo de su Alpine.

