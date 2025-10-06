Uno Santa Fe | Ovación | Doohan

Reemplazado por Colapinto, Doohan podría continuar su carrera en otro equipo de F1

El piloto australiano, que corrió los primeros cinco GPs de la F1 en 2025 hasta dejarle su lugar al argentino, negocia un pase como tester al equipo estadounidense.

6 de octubre 2025 · 13:04hs
La continuidad de Jack Doohan dentro del mundo de la Fórmula 1 podría tomar un nuevo rumbo. El piloto australiano, que disputó los primeros cinco Grandes Premios de la temporada 2025 antes de ser reemplazado por Franco Colapinto en Alpine, negocia su incorporación a Haas como piloto de reserva para 2026, según adelantó el portal especializado Crash.

Doohan perdió su butaca luego de un flojo inicio de campeonato, mientras que el argentino Colapinto logró destacarse en varias clasificaciones, superando a Pierre Gasly en cuatro de las últimas cinco. Aunque el auto del equipo francés no ofrece grandes rendimientos, el bonaerense consolidó su posición dentro del proyecto, algo que dejó al australiano sin espacio y en busca de alternativas.

En paralelo, Paul Aron, actual tester de Alpine, también se ganó consideración tras sus buenas actuaciones en entrenamientos libres, lo que complicó aún más el panorama de Doohan dentro del equipo.

Los rumores de Doohan con Haas

El periodista Chris Medland reveló que Mick Doohan, padre de Jack, fue visto junto a Ayao Komatsu —jefe de Haas— durante el último Gran Premio de Singapur. Allí habrían mantenido conversaciones para definir un posible pase como piloto de reserva, que incluiría además una participación en la Super Fórmula japonesa con el equipo Toyota.

“Jack quiere volver a estar en pista. No corre desde Miami y busca opciones que le permitan mantenerse activo”, explicó Medland en el podcast Pit Pass F1. Haas, por su parte, no dispone de un reemplazo firme como tercer piloto, ya que Ollie Bearman acumula penalizaciones y Ry Hirakawa, actual reserva, tiene su foco en el Mundial de Resistencia (WEC).

Ante ese contexto, la llegada de Doohan aparece como una posibilidad concreta. Mientras tanto, su entorno reconoce que un regreso a Alpine como piloto titular en 2026 luce cada vez más improbable.

