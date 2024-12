Colapinto sobre el choque de Piastri: "No sé qué le pasaba a este pibe"

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto , analizó hoy el inconveniente con el corredor de McLaren, Oscar Piastri , y aseguró que "no sabía qué le pasaba" al australiano que también "chocó a más gente".

“No fue el final de temporada que quería, habíamos tenido unas buenas prácticas libres. Quería terminar la carrera”, sostuvo el joven piloto de 21 años.

Colapinto, duro contra Piatri

Además, arremetió contra Piastri por el incidente ocurrido en la vuelta 6, que derivó en que el piloto de Williams deba abandonar la carrera.

“Me chocó, no sé qué le pasa a este pibe. Después chocó a más gente”, exclamó. Y agregó: “Estuvo como cinco vueltas para pasar a Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) que venía muy lento y no lo podía adelantar. Es una lástima, ahí se nos complicó la carrera. Quería terminar con una sonrisa, pero lamentablemente no fue así.

Por otro lado, analizó su paso por la máxima categoría del automovilismo en esta temporada donde disputó nueve carreras y llegó a terminar octavo y sumar puntos en el Gran Premio de Bakú en Azerbaiyán.

“Me hizo crecer un montón. Fue la mejor experiencia de mi vida, sin duda. Lo quería desde muy chico y lo disfruté mucho. Las últimas carreras no tanto, pero estoy feliz con la oportunidad de haber corrido en la Fórmula 1. Siento que hice un buen trabajo, aunque no estoy contento como terminó la temporada. Tuve mala suerte en los últimos circuitos, pero bueno, es parte del deporte.

Por último, la entrevista concluyó con una interesante interacción con el comunicador, en la que este “deseó ver a Colapinto en la siguiente temporada” y el pilarense respondió “Ojalá”, esbozando una sonrisa.