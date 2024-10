Colapinto, tras el duodécimo puesto en la Sprint: "No fue suficiente"

Franco Colapinto consideró que no fue el rendimiento deseado en la Sprint de cara al GP de Estados Unidos.

Por otra parte, Colapinto tuvo la posibilidad de conseguir el undécimo puesto, luego de que Piastri le quitara la posición al japonés Yuki Tsunoda. Aun así, el joven de 21 años no pudo superar al piloto de RB y se tuvo que conformar con el duodécimo puesto.

Al finalizar la carrera, el ingeniero de Williams, Gaëtan Jego, le dio unas palabras de aliento al argentino a través de la radio: "Eso es P12. Buen esfuerzo. Fue difícil acercarse a Tsunoda para adelantarlo. Pero profundizamos cuando vuelvas al box".

El pilarense se mostró disconforme con su rendimiento y se lamentó no poder sumar puntos para la escuderia Williams: "Si, amigo, fue difícil. Difícil de seguir. Pero supongo que no fue suficiente. No fue suficiente en esta carrera para acercarnos".

Posterior a eso, el argentino habló para ESPN y reconoció que, si bien su monoplaza tenía ritmo, no consiguió superar a sus rivales: “Teníamos ritmo pero eran imposibles de pasar, los Haas iban muy rápido. Tenían un cohete este fin de semana".

"Estaba más rápido que Yuki, pero no pude pasarlo”, agregó el piloto.

Colapinto volverá al circuito de las Américas a las 19 (hora Argentina) para llevar a cabo la clasificación a la carrera del domingo del Gran Premio de Estados Unidos.