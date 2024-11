Colapinto: "Fue una carrera buena, no me puedo quejar"

Luego de la misma, el piloto argentino expresó: "Fue un día muy difícil ayer. La verdad que estaba bastante triste, hoy estoy mucho mejor. Me levanté con buen ánimo. Mucha gente alentando. Es una lástima que haya pasado todo esto en este fin de semana,lo quería disfrutar de verdad y me está costando. Gracias a todos los fans", dijo el argentino sobre la dura jornada que vivió el viernes tras la muerte de su abuelo.

Para luego agregar: "Fue una carrera complicada. Un día ayer muy difícil. La pasé muy mal. Hoy estoy mejor, con ganas de tener un buen fin de semana. Lo tuve atrás a Hamilton todas las vueltas que pude hasta que me pasó. Fue una carrera buena. No me puedo quejar. Avanzamos un par de puestos, que era lo que queríamos. Ahora a trabajar para intentar hacer una buena clasificación y una buena carrera mañana".