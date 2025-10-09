Colapinto, entre los cinco argentinos con más vueltas en la historia de la F1

Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

9 de octubre 2025 · 19:48hs
Franco Colapinto sigue dejando su huella en la Fórmula 1 (F1). En el Gran Premio de Singapur, el argentino alcanzó su competencia número 21 y con ello logró ingresar en un selecto grupo histórico: el de los cinco representantes nacionales con más vueltas completadas en la historia.

A una semana del Gran Premio de Estados Unidos en Austin, la organización de la Fórmula 1 difundió una estadística en sus redes oficiales que destacó el avance del joven de Alpine. Según los registros, Colapinto acumula 1088 vueltas en la categoría, lo que lo posiciona en el cuarto puesto entre los argentinos más constantes dentro del Mundial.

Los argentinos con más vueltas en la historia de la F1

En lo más alto del ranking se mantiene Carlos Reutemann, con un total de 6986 vueltas completadas, una marca que lo consolidó como uno de los grandes referentes del automovilismo argentino. Detrás aparece el quíntuple campeón mundial Juan Manuel Fangio, con 3022 vueltas, seguido por José Froilán González, que alcanzó 1296 giros.

En tanto, Franco Colapinto ocupa la cuarta posición con 1088, superando al platense Gastón Mazzacane, quien completa el top cinco con 1057. Más atrás figuran nombres históricos como Roberto Mieres (790), Esteban Tuero (613), Carlos Menditeguy (517) y Onofre Marimón (458).

La presencia de Colapinto en esa lista es una muestra del impacto que está teniendo su corta pero sólida trayectoria en la Fórmula 1, convirtiéndose en uno de los embajadores más jóvenes del automovilismo argentino en el escenario global.

El camino de Franco Colapinto en la F1

Franco Colapinto debutó oficialmente en la Fórmula 1 en septiembre de 2024, cuando tomó el lugar de Logan Sargeant en Williams durante el Gran Premio de Italia, en Monza. Con la escudería británica disputó nueve carreras hasta fines de esa temporada, sumando sus primeros puntos y demostrando un rendimiento prometedor.

En mayo de 2025, el piloto de Pilar dio un paso clave en su carrera al incorporarse como piloto titular de Alpine, equipo con el que acumula 12 participaciones hasta la fecha. Su consistencia en pista y su madurez al volante le permitieron completar más de mil vueltas en tan solo 13 meses de actividad en la categoría reina.

Mientras se prepara para el próximo desafío en Austin, Colapinto sigue escalando posiciones entre los históricos del automovilismo argentino, y su presente en la F1 confirma que el sueño de un nuevo podio albiceleste está más vivo que nunca.

