Colapinto mejoró y quedó en el puesto 14 en la práctica 3 para el GP de Monza

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) protagonizó una muy buena actuación en la práctica libre 3 del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, en la que finalizó 14°

6 de septiembre 2025 · 09:02hs
El piloto argentino Franco Colapinto ( Alpine) tuvo una buena actuación en la práctica libre 3 del Gran Premio de Monza de Fórmula 1, en la que finalizó 14°. Colapinto, quien venía de terminar último este viernes en la práctica libre 2, registró una vuelta de 1'20"034/1000 y quedó a solo 703/1000 del británico Lando Norris (McLaren).

Colapinto no quiere bajar los brazos en Monza

El argentino tuvo buenas sensaciones desde el comienzo de la sesión, ya que realizó muy buenas vueltas con neumáticos duros, que son los más lentos, con los que probó girar en ritmo de carrera y con su monoplaza bien cargado de combustible.

Sobre el final de la sesión, Colapinto montó neumáticos blandos para simular vueltas de clasificación y allí registró este gran tiempo que le permitió incluso sacarle 213 milésimas a su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, que terminó 18° al igual que en las dos sesiones de entrenamientos anteriores.

La práctica libre 3 fue extremadamente pareja, ya que los 20 terminaron con menos de un segundo de diferencia en sus mejores vueltas, por lo que se espera una clasificación ajustadísima y sin margen de error para ningún piloto.

En lo que respecta a las primeras posiciones, Norris le sacó solo 21 milésimas a su escolta, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), mientras que en la tercera y cuarta posición finalizaron el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

La clasificación del GP de Italia, que se corre en el “Templo de la velocidad” de Monza, comenzará a las 11.

Colapinto Monza Alpine
MotoGP: Márquez aprovechó la caída de su hermano y ganó el sprint del GP de Cataluña

La misión triple que tendrá Colón ante Estudiantes (RC) en el Brigadier López

Detienen a un vendedor de drogas y a su cobrador en dos allanamientos en Esperanza

MotoGP: Márquez aprovechó la caída de su hermano y ganó el sprint del GP de Cataluña

La misión triple que tendrá Colón ante Estudiantes (RC) en el Brigadier López

Detienen a un vendedor de drogas y a su cobrador en dos allanamientos en Esperanza

Alertan por alimentos importados: decomisan 160 kilos de productos coreanos en un bazar de Santa Fe

La nueva Constitución de Santa Fe entrará en vigencia la próxima semana tras su publicación

Colapinto mejoró y quedó en el puesto 14 en la práctica 3 para el GP de Monza

Banco sigue invicto y como único puntero en el Oficial U21

Los Pumas perdieron con Australia y dejaron escapar una gran chance

MotoGP: Márquez aprovechó la caída de su hermano y ganó el sprint del GP de Cataluña

Sinner venció a Auger Aliassime y es finalista del US Open

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional