Colapinto no encontró ritmo y partirá último en la Sprint de Qatar

El argentino Franco Colapinto, con su Alpine, finalizó último en la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto , con su Alpine , finalizó último este viernes en la clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 y no pudo avanzar a la Q2. El pilarense terminó con un tiempo de 1:22.364, por detrás de su compañero, el francés Pierre Gasly, y cerró otra jornada para el olvido.

• LEER MÁS: Franco Colapinto fue 20º en la práctica del GP de Qatar

Finalmente, el australiano Oscar Piastri con su McLaren quedó en el primer puesto de la clasificación con un tiempo de 1:20.055, el británico George Russell con su Mercedes finalizó en el segundo puesto con 1:20.087 y Lando Norris, con McLaren, tercero con 1:20.285.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1994475750406095086&partner=&hide_thread=false ¿Qué te pareció el viernes de COLAPINTO en Lusail? 20° en la Práctica y 20° en la Qualy para la Sprint.



#QatarGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/dtDg03FFtg — SportsCenter (@SC_ESPN) November 28, 2025

El multicampeón Max Verstappen, con su Red Bull, no hizo una gran actuación y cerró su participación en el sexto puesto con un tiempo de 1:20.528, por detrás de su compañero de equipo, el japonés Yuki Tsunoda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1994474011833614504&partner=&hide_thread=false ¡¡NO SE OLVIDEN DE OSCAR!! ¡¡PIASTRI VOLÓ EN LA SQ3, SE QUEDÓ CON LA POLE POSITION PARA LA SPRINT Y PELEA DE LLENO POR EL TÍTULO CON NORRIS Y VERSTAPPEN!!



#QatarGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/DwauHOkl1x — SportsCenter (@SC_ESPN) November 28, 2025

Así quedó la grilla para la Sprint de Qatar