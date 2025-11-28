Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto no encontró ritmo y partirá último en la Sprint de Qatar

El argentino Franco Colapinto, con su Alpine, finalizó último en la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1

28 de noviembre 2025 · 15:33hs
El argentino Franco Colapinto, con su Alpine, finalizó último este viernes en la clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 y no pudo avanzar a la Q2. El pilarense terminó con un tiempo de 1:22.364, por detrás de su compañero, el francés Pierre Gasly, y cerró otra jornada para el olvido.

Finalmente, el australiano Oscar Piastri con su McLaren quedó en el primer puesto de la clasificación con un tiempo de 1:20.055, el británico George Russell con su Mercedes finalizó en el segundo puesto con 1:20.087 y Lando Norris, con McLaren, tercero con 1:20.285.

El multicampeón Max Verstappen, con su Red Bull, no hizo una gran actuación y cerró su participación en el sexto puesto con un tiempo de 1:20.528, por detrás de su compañero de equipo, el japonés Yuki Tsunoda.

Así quedó la grilla para la Sprint de Qatar

image
Colapinto sprint Qatar
