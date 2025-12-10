Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto no estuvo presente en los test de postemporada de la Fórmula 1

Pierre Gasly y Kush Maini reemplazaron al piloto argentino en Alpine en el circuito Yas Marina Circuit.

10 de diciembre 2025 · 07:25hs
El piloto argentino de la Fórmula 1, Franco Colapinto, no estuvo presente en Alpine para las prácticas de postemporada en Abu Dabi donde las escuderías pusieron a prueba los nuevos neumáticos de cara a la temporada 2026.

Sin la presencia del pilarense de 22 años, quien disputará la próxima campaña con la entidad francesa, la dupla estuvo conformada por el experimentado Pierre Gasly, su compañero de equipo durante el reciente calendario de la ‘Máxima’ y Kush Maini, quien correrá su cuarto campeonato en la Fórmula 2 el siguiente año.

Tras las pruebas llevadas a cabo luego de la finalización de la temporada 2025, que tuvo a Lando Norris (McLaren) como el campeón por dos puntos de diferencia sobre Max Verstappen (Red Bull), el galo finalizó en la vigésima posición, mientras que el indio lo hizo en la 22 de 25 participantes.

Los otros ausentes en los test de Fórmula 1

Asimismo, el corredor albiceleste no fue el único que se ausentó en los tests del Yas Marina Circuit, ya que tampoco vieron acción Fernando Alonso (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin), Max Verstappen (Red Bull) y George Russell (Mercedes).

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el mejor de la jornada fue Jack Crawford, piloto estadounidense de 20 años, quien estuvo a bordo del Aston Martin y finalizó en lo más alto.

Finalmente, Colapinto le puso fin a una temporada en la que no logró sumar puntos durante los 17 Grandes Premios disputados (reemplazó al australiano Jack Doohan desde la octava fecha) debido a que su mejor ubicación fue el undécimo puesto obtenido en Países Bajos.

Colapinto Fórmula 1 Pierre Gasly
