Colapinto: "No me sentí cómodo con el auto y eso es lo que me da bronca"

"Cambiamos un par de cosas y el auto iba mal. En el primer run mucho adelante y en el segundo atrás. Como las ruedas no estaban acomodadas, no hicieron warm up. Debería haberlo hecho porque tuve que dejar pasar muchos autos en mi último run. La verdad que no tenía grip atrás", comenzó contando.

Y luego agregó: "No tenía grip al principio de la vuelta, en la mitad de vuelta empecé a perder grip atrás. Hicimos un par de cambios que no funcionaron mucho. No tuve una gran performance con este auto. Cambió todo un poco y no fue ideal. Ya está, es parte del fin de semana. Lamentablemente no fue una buena qualy, hay que remontar mañana".

Cuando le preguntaron por los problemas que tuvo respondió: "Raro... No me había pasado antes. El primer run fue mucho entrada de curva con mucho freno, que era horrible para manejar porque te empieza a saltar la goma de adelante y perdés grip. Se sintió feo de manejar. En el segundo run de Q1 fue mejor eso adelante, pero empecé a patinar atrás en las entradas. La goma derecha estaba fría. No podía doblar bien el volante. La verdad es que se sintió un poco raro de manejar. Es parte de seguir entendiendo el auto y de no haber probado esta suspensión con poca nafta ayer"

"No sé cuánto, pero en el simulador lo habían visto un poco más claro. En la pista es un poco más complicado de saber porque no hago cross-test. Pero estoy enfocado en mí y no me sentí cómodo con el auto. Eso es lo que más me da bronca. Nos costó un poco más (con Albon) con los cambios climáticos, el viento nos afecta mucho a nosotros. Se sintió mal el auto comparado a la carrera (sprint), peor. Difícil encontrar el balance y ritmo en esta clasificación. Habrá que trabajar para mañana", aseguró el piloto.

Por último indicó: "El viento influye bastante, no había corrido nunca con tanto viento. Es la primera carrera con tanto viento y a nosotros nos afecta mucho. Cuando es de atrás y cruzado es cuando más te afecta. El auto no se sintió bien, ni ayer ni hoy. Estuvo un poco mejor en la carrera. En la qualy no me sentí cómodo. Pasaron un par de cosas impredecibles que no habían pasado antes y me hizo perder tiempo. Hay que trabajar con el equipo porque es una lástima largar tan atrás mañana".